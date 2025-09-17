Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о схеме мошенничества под видом школьных психологов
01:17 17.09.2025
В Госдуме рассказали о схеме мошенничества под видом школьных психологов
В Госдуме рассказали о схеме мошенничества под видом школьных психологов
общество
яна лантратова
сергей миронов
госдума рф
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мошенники маскируются под школьных психологов, рассылают фишинговые ссылки на сайты, где пользователей просят ввести личные данные, а после аферисты крадут деньги с карт, либо используют информацию для дальнейших атак, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"). "В начале учебного года мошенники активизировались, нацеливаясь на родителей и детей. Они маскируются под школьных психологов, рассылают фишинговые ссылки и выманивают личные данные, чтобы потом обчистить банковские счета", - сказала Лантратова. Она уточнила, что схема работает так: сначала приходит звонок или сообщение якобы от школьного психолога, и мошенник сообщает, что ребенок не прошел "обязательное психологическое тестирование" в школе. "Это звучит убедительно, особенно для тревожных родителей в начале учебного года. Они предлагают срочно "пересдать тест" по специальной ссылке, которая ведет на поддельный сайт, имитирующий портал "Госуслуг" или школьный ресурс", - добавила политик. По словам Лантратовой, как только жертва переходит по ссылке, начинается самое опасное - на фишинговом сайте просят ввести личные данные: паспортные данные, СНИЛС, номера банковских карт, CVV-коды и даже логин с паролем от личного кабинета в банке или "Госуслугах". "Мошенники давят психологически. Говорят, "если не пройдете тест, ребенок не сможет учиться" или "это конфиденциально, не говорите родителям". Дети, особенно подростки, часто попадаются первыми — они получают сообщения в соцсетях или мессенджерах", - подчеркнула депутат. После получения данных, как сообщила парламентарий, аферисты либо сразу крадут деньги с карт, либо используют информацию для дальнейших атак: звонят "из банка" и просят подтвердить операцию или угрожают уголовным делом за "утечку данных". "Схема в целом не нова, но стала изощреннее. Летом, во время вступительных экзаменов в вузы, мошенники под тем же предлогом собирали данные для "характеристики ученика", чтобы потом взламывать аккаунты на "Госуслугах" и банковских приложениях. По оценкам экспертов, ущерб от таких афер уже превысил миллиарды рублей", - считает она. Лантратова напомнила о важных правилах, чтобы не стать жертвой мошенников: всегда проверять источник звонка — звонить в школу самостоятельно по официальному номеру, никогда не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные на незнакомых сайтах. "Если сомневаетесь, обратитесь в банк или полицию. Главное — не паникуйте. Мошенники играют на страхе и спешке", - добавила она. Глава думского комитета также сообщила, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП под руководством лидера партии Сергея Миронова уже внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать операторов связи автоматически и бесплатно активировать сервисы фильтрации и блокировки мошеннических звонков и сообщений. Проект, по ее словам, также предусматривает создание единой базы подозрительных номеров, чтобы звонки от них блокировались мгновенно. Лантратова заявила, что данная инициатива поддержана кабмином, и ее рассмотрение запланировано в осеннюю сессию. "Технологии на стороне добрых сил. Но важна профилактика. Обучать детей цифровой грамотности: объяснять, как распознавать фейковые сообщения, не делиться данными и сообщать о подозрительных ссылках взрослым", - подытожила она.
общество, яна лантратова, сергей миронов, госдума рф
Общество, Яна Лантратова, Сергей Миронов, Госдума РФ
Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Fotolia / contrastwerkstatt
Работа за компьютером. Архивное фото
