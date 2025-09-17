Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил организовать мониторинг для оценки "земских" программ - РИА Новости, 17.09.2025
18:45 17.09.2025
Путин поручил организовать мониторинг для оценки "земских" программ
Путин поручил организовать мониторинг для оценки "земских" программ - РИА Новости, 17.09.2025
Путин поручил организовать мониторинг для оценки "земских" программ
Президент России Владимир Путин поручил организовать мониторинг работы "земских" специалистов, чтобы оценить эффективность программ поддержки, соответствующее... РИА Новости, 17.09.2025
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать мониторинг работы "земских" специалистов, чтобы оценить эффективность программ поддержки, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации в целях оценки эффективности реализации программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" организовать мониторинг трудовой деятельности участников таких программ с использованием административных данных Социального фонда России и представлять результаты такого мониторинга", - говорится в тексте поручений. Ответственными назначены премьер РФ Михаил Мишустин и губернаторы российских регионов. Доклад по вопросу необходимо представить до 1 февраля 2026 года и далее один раз в год.
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил организовать мониторинг для оценки "земских" программ

Путин поручил отслеживать работу земских специалистов для оценки мер поддержки

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать мониторинг работы "земских" специалистов, чтобы оценить эффективность программ поддержки, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации в целях оценки эффективности реализации программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" организовать мониторинг трудовой деятельности участников таких программ с использованием административных данных Социального фонда России и представлять результаты такого мониторинга", - говорится в тексте поручений.
Ответственными назначены премьер РФ Михаил Мишустин и губернаторы российских регионов. Доклад по вопросу необходимо представить до 1 февраля 2026 года и далее один раз в год.
Президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин поручил рассмотреть повышение выплат участникам земских программ
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
