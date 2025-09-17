https://ria.ru/20250917/monitoring-2042558873.html

Путин поручил организовать мониторинг для оценки "земских" программ

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать мониторинг работы "земских" специалистов, чтобы оценить эффективность программ поддержки, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации в целях оценки эффективности реализации программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" организовать мониторинг трудовой деятельности участников таких программ с использованием административных данных Социального фонда России и представлять результаты такого мониторинга", - говорится в тексте поручений. Ответственными назначены премьер РФ Михаил Мишустин и губернаторы российских регионов. Доклад по вопросу необходимо представить до 1 февраля 2026 года и далее один раз в год.

