Депутат ПМР предположил, зачем Молдавия начала ремонт моста перед выборами - РИА Новости, 17.09.2025
21:50 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/moldaviya-2042585339.html
Депутат ПМР предположил, зачем Молдавия начала ремонт моста перед выборами
2025-09-17T21:50:00+03:00
2025-09-17T21:50:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
днестр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Молдавия начала ремонт моста через реку Днестр в районе сел Бычок–Гура-Быкулуй, чтобы не пустить жителей Приднестровья на выборы, считает депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Для жителей Приднестровья власти Молдавии традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе предстоящих парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября, для жителей Приднестровья откроют 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. "Это (ремонт моста ред.), конечно, связано с предвыборными соображениями. Да, можно не исключать и то, что попытаются сделать таким образом, чтобы не пропускать избирателей из Приднестровья на выборы в Молдове", - сказал Сафонов в эфире телеканала "ТСВ". Депутат ПМР также обратил внимание на военный фактор ремонта моста через реку Днестр в районе сел Бычок–Гура-Быкулуй, который является частью международной трассы М-14 и связывает города Кишинев - Одессу - Брест. По его словам, накануне на место ремонтных работ Молдавия заблокировала выезд военных наблюдателей миротворцев. "Уже не раз в СМИ появлялась информация, что ремонты мостов, шоссейных дорог делаются для того, чтобы завершить превращение Молдовы и Румынии в единый военно-транспортный хаб. То, что туда не допустили военных наблюдателей, говорит, что такой тревожный вариант надо рассматривать в полном объеме", - отметил Сафонов. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
ТИРАСПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Молдавия начала ремонт моста через реку Днестр в районе сел Бычок–Гура-Быкулуй, чтобы не пустить жителей Приднестровья на выборы, считает депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Для жителей Приднестровья власти Молдавии традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе предстоящих парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября, для жителей Приднестровья откроют 12 участков, что втрое меньше, чем раньше.
"Это (ремонт моста ред.), конечно, связано с предвыборными соображениями. Да, можно не исключать и то, что попытаются сделать таким образом, чтобы не пропускать избирателей из Приднестровья на выборы в Молдове", - сказал Сафонов в эфире телеканала "ТСВ".
Депутат ПМР также обратил внимание на военный фактор ремонта моста через реку Днестр в районе сел Бычок–Гура-Быкулуй, который является частью международной трассы М-14 и связывает города Кишинев - Одессу - Брест. По его словам, накануне на место ремонтных работ Молдавия заблокировала выезд военных наблюдателей миротворцев.
"Уже не раз в СМИ появлялась информация, что ремонты мостов, шоссейных дорог делаются для того, чтобы завершить превращение Молдовы и Румынии в единый военно-транспортный хаб. То, что туда не допустили военных наблюдателей, говорит, что такой тревожный вариант надо рассматривать в полном объеме", - отметил Сафонов.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
