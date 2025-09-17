В Молдавии лидер оппозиционной партии сообщил о кибератаке на соцсети
Тарлев сообщил о масштабной кибератаке на аккаунты партии "Будущее Молдовы"
КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской партии "Будущее Молдовы", экс-премьер республики Василий Тарлев сообщил о масштабной кибератаке на свои личные страницы и аккаунты политсилы.
"Несколько часов назад мы столкнулись с масштабной кибератакой. Были взломаны мои личные страницы в Facebook*, а также официальные аккаунты партии "Будущее Молдовы" в Facebook* и Instagram*. Вся информация, которая там появилась за последние часы, не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к нашей команде. Это провокация и попытка ввести людей в заблуждение", - написал Тарлев в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что партия уже обратилась к соответствующим органам для принятия необходимых мер и работает с техническими специалистами, чтобы восстановить контроль над страницами и привлечь к ответственности тех, кто стоит за этой атакой.
"Любые "сенсации", которые распространяются сейчас в соцсетях, - это сознательная ложь", - подчеркнул Тарлев.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Будущее Молдовы" перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три политсилы: партия социалистов экс-президента Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов бывшего президента Владимира Воронина.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия: помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская