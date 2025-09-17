Рейтинг@Mail.ru
Молдавия отказалась раскрыть детали экстрадиции Плахотнюка из Греции - РИА Новости, 17.09.2025
16:22 17.09.2025
Молдавия отказалась раскрыть детали экстрадиции Плахотнюка из Греции
Молдавия отказалась раскрыть детали экстрадиции Плахотнюка из Греции - РИА Новости, 17.09.2025
Молдавия отказалась раскрыть детали экстрадиции Плахотнюка из Греции
Власти Молдавии не будут раскрывать детали экстрадиции олигарха Владимира Плахотнюка из Греции по соображения безопасности, заявил в среду глава Генерального... РИА Новости, 17.09.2025
в мире
молдавия
россия
греция
владимир плахотнюк
ренато усатый
интерпол
КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Власти Молдавии не будут раскрывать детали экстрадиции олигарха Владимира Плахотнюка из Греции по соображения безопасности, заявил в среду глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну. Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила запрос об его экстрадиции. Суд Афин 13 августа одобрил запрос на экстрадицию олигарха в Молдавию. "Двадцать пятого сентября этот человек будет здесь, в Кишинёве. Но нам надо понимать один аспект: речь идёт о безопасности, об определённых деталях, которые обеспечивают коллеги, и при полном предоставлении абсолютно всех соответствующих элементов возникнут определённые риски, в том числе для коллег, которых предстоит идентифицировать для участия в этой поездке. Определённые детали могут в какой-то степени подвергнуть угрозе перемещение", – заявил Чернэуцяну в комментарии молдавскому агентству IPN. По его словам, не будет разглашена информация о транспортном средстве, маршруте и составе персонала, задействованного в миссии. "В тот момент, когда мы его привезём, он будет доставлен и помещён в пенитенциарное учреждение №13. Так что в первой фазе на этом процедура экстрадиции заканчивается. В дальнейшем уже прокуроры будут решать вопрос, будет ли этот процесс транспортировки, слушания, допроса, доставки в судебные учреждения обеспечиваться полицией, пенитенциарным учреждением или, возможно, национальный антикоррупционный центр", - пояснил глава полиции. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
молдавия
россия
греция
в мире, молдавия, россия, греция, владимир плахотнюк, ренато усатый, интерпол
В мире, Молдавия, Россия, Греция, Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый, Интерпол
Молдавия отказалась раскрыть детали экстрадиции Плахотнюка из Греции

Молдавия отказалась раскрыть детали экстрадиции Плахотнюка в целях безопасности

КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Власти Молдавии не будут раскрывать детали экстрадиции олигарха Владимира Плахотнюка из Греции по соображения безопасности, заявил в среду глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.
Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила запрос об его экстрадиции. Суд Афин 13 августа одобрил запрос на экстрадицию олигарха в Молдавию.
Олигарх Плахотнюк призвал свергнуть власть в Молдавии
6 августа, 13:13
"Двадцать пятого сентября этот человек будет здесь, в Кишинёве. Но нам надо понимать один аспект: речь идёт о безопасности, об определённых деталях, которые обеспечивают коллеги, и при полном предоставлении абсолютно всех соответствующих элементов возникнут определённые риски, в том числе для коллег, которых предстоит идентифицировать для участия в этой поездке. Определённые детали могут в какой-то степени подвергнуть угрозе перемещение", – заявил Чернэуцяну в комментарии молдавскому агентству IPN.
По его словам, не будет разглашена информация о транспортном средстве, маршруте и составе персонала, задействованного в миссии.
"В тот момент, когда мы его привезём, он будет доставлен и помещён в пенитенциарное учреждение №13. Так что в первой фазе на этом процедура экстрадиции заканчивается. В дальнейшем уже прокуроры будут решать вопрос, будет ли этот процесс транспортировки, слушания, допроса, доставки в судебные учреждения обеспечиваться полицией, пенитенциарным учреждением или, возможно, национальный антикоррупционный центр", - пояснил глава полиции.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
Адвокат Плахотнюка выступил с обвинением против властей Молдавии
14 сентября, 13:00
 
В миреМолдавияРоссияГрецияВладимир ПлахотнюкРенато УсатыйИнтерпол
 
 
