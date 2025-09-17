https://ria.ru/20250917/modi-2042534565.html
Индия стремится к укреплению партнерства с Россией, заявил Моди
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен – РИА Новости. Индия стремится к укреплению особого и привилегированного стратегического партнёрства с Россией, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Мы привержены дальнейшему укреплению нашего особого и привилегированного стратегического партнёрства, - написал Моди в соцсети X в ответ на поздравление с днем рождения со стороны президента России Владимира Путина. Моди в среду исполнилось 75 лет. Он занимает пост премьер-министра Индии с 2014 года уже третий срок подряд.
