Индия готова внести вклад в урегулирование конфликта на Украине
Индия готова внести вклад в урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 17.09.2025
Индия готова внести вклад в урегулирование конфликта на Украине
Индия готова внести свой вклад в мирное урегулирование украинского конфликта, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T17:00:00+03:00
2025-09-17T17:00:00+03:00
2025-09-17T17:19:00+03:00
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен – РИА Новости. Индия готова внести свой вклад в мирное урегулирование украинского конфликта, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди."Индия готова внести весь посильный вклад в мирное урегулирование украинского конфликта", - написал Моди в соцсети X в ответ на поздравление с днем рождения со стороны президента России Владимира Путина.Он также поблагодарил Путина за звонок и тёплые поздравления с 75-летием, назвав его другом.
Индия готова внести вклад в урегулирование конфликта на Украине
