Индия готова внести вклад в урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 17.09.2025
17:00 17.09.2025 (обновлено: 17:19 17.09.2025)
Индия готова внести вклад в урегулирование конфликта на Украине
Индия готова внести свой вклад в мирное урегулирование украинского конфликта, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. РИА Новости, 17.09.2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен – РИА Новости. Индия готова внести свой вклад в мирное урегулирование украинского конфликта, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди."Индия готова внести весь посильный вклад в мирное урегулирование украинского конфликта", - написал Моди в соцсети X в ответ на поздравление с днем рождения со стороны президента России Владимира Путина.Он также поблагодарил Путина за звонок и тёплые поздравления с 75-летием, назвав его другом.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен – РИА Новости. Индия готова внести свой вклад в мирное урегулирование украинского конфликта, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Индия готова внести весь посильный вклад в мирное урегулирование украинского конфликта", - написал Моди в соцсети X в ответ на поздравление с днем рождения со стороны президента России Владимира Путина.
Он также поблагодарил Путина за звонок и тёплые поздравления с 75-летием, назвав его другом.
Путин оценил темпы экономического роста Индии
Путин оценил темпы экономического роста Индии
16:04
 
