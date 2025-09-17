https://ria.ru/20250917/modi-2042532734.html

Индия готова внести вклад в урегулирование конфликта на Украине

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен – РИА Новости. Индия готова внести свой вклад в мирное урегулирование украинского конфликта, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди."Индия готова внести весь посильный вклад в мирное урегулирование украинского конфликта", - написал Моди в соцсети X в ответ на поздравление с днем рождения со стороны президента России Владимира Путина.Он также поблагодарил Путина за звонок и тёплые поздравления с 75-летием, назвав его другом.

