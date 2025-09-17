Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил большой вклад Моди в укрепление партнерства России и Индии - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 17.09.2025 (обновлено: 09:43 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/modi-2042389529.html
Путин отметил большой вклад Моди в укрепление партнерства России и Индии
Путин отметил большой вклад Моди в укрепление партнерства России и Индии - РИА Новости, 17.09.2025
Путин отметил большой вклад Моди в укрепление партнерства России и Индии
Президент Владимир Путин поздравил премьера Индии Нарендру Моди с 75-летием и отметил его вклад в развитие отношений Москвы и Нью-Дели. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T09:12:00+03:00
2025-09-17T09:43:00+03:00
владимир путин
россия
москва
нарендра моди
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958531365_169:0:1840:940_1920x0_80_0_0_1c77eccdec8e1e2a9f9be4a3e01dcc24.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил премьера Индии Нарендру Моди с 75-летием и отметил его вклад в развитие отношений Москвы и Нью-Дели."Вы вносите большой личный вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, в развитие взаимовыгодного российско-индийского сотрудничества на различных направлениях", — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.Путин указал, что премьера уважают соотечественники, он имеет большой авторитет на мировой арене. Под его руководством Индия добилась впечатляющих достижений в социальной, экономической и научно-технической областях.Президент подчеркнул, что дорожит отношениями с Моди и надеется продолжить диалог и работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки.Также он пожелал коллеге здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.
https://ria.ru/20250808/indiya-2034234110.html
https://ria.ru/20250906/ssha-2040082827.html
россия
москва
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958531365_250:0:1797:1160_1920x0_80_0_0_db4a0d9d68ac73dd9a7144107f0382c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, москва, нарендра моди, индия
Владимир Путин, Россия, Москва, Нарендра Моди, Индия

Путин отметил большой вклад Моди в укрепление партнерства России и Индии

© Фото : Адиминистрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : Адиминистрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил премьера Индии Нарендру Моди с 75-летием и отметил его вклад в развитие отношений Москвы и Нью-Дели.
"Вы вносите большой личный вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, в развитие взаимовыгодного российско-индийского сотрудничества на различных направлениях", — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
"Лучший подарок": в Индии пришли в восторг от разговора Моди и Путина
8 августа, 19:46
Путин указал, что премьера уважают соотечественники, он имеет большой авторитет на мировой арене. Под его руководством Индия добилась впечатляющих достижений в социальной, экономической и научно-технической областях.
Президент подчеркнул, что дорожит отношениями с Моди и надеется продолжить диалог и работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки.
Также он пожелал коллеге здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
США потеряли не Индию с Россией, а возможность разделять и властвовать
6 сентября, 08:00
 
Владимир ПутинРоссияМоскваНарендра МодиИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала