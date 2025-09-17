https://ria.ru/20250917/modi-2042389529.html

Путин отметил большой вклад Моди в укрепление партнерства России и Индии

Путин отметил большой вклад Моди в укрепление партнерства России и Индии - РИА Новости, 17.09.2025

Путин отметил большой вклад Моди в укрепление партнерства России и Индии

Президент Владимир Путин поздравил премьера Индии Нарендру Моди с 75-летием и отметил его вклад в развитие отношений Москвы и Нью-Дели. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T09:12:00+03:00

2025-09-17T09:12:00+03:00

2025-09-17T09:43:00+03:00

владимир путин

россия

москва

нарендра моди

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958531365_169:0:1840:940_1920x0_80_0_0_1c77eccdec8e1e2a9f9be4a3e01dcc24.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил премьера Индии Нарендру Моди с 75-летием и отметил его вклад в развитие отношений Москвы и Нью-Дели."Вы вносите большой личный вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, в развитие взаимовыгодного российско-индийского сотрудничества на различных направлениях", — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.Путин указал, что премьера уважают соотечественники, он имеет большой авторитет на мировой арене. Под его руководством Индия добилась впечатляющих достижений в социальной, экономической и научно-технической областях.Президент подчеркнул, что дорожит отношениями с Моди и надеется продолжить диалог и работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки.Также он пожелал коллеге здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.

https://ria.ru/20250808/indiya-2034234110.html

https://ria.ru/20250906/ssha-2040082827.html

россия

москва

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, москва, нарендра моди, индия