https://ria.ru/20250917/modi-2042389529.html
Путин отметил большой вклад Моди в укрепление партнерства России и Индии
Путин отметил большой вклад Моди в укрепление партнерства России и Индии - РИА Новости, 17.09.2025
Путин отметил большой вклад Моди в укрепление партнерства России и Индии
Президент Владимир Путин поздравил премьера Индии Нарендру Моди с 75-летием и отметил его вклад в развитие отношений Москвы и Нью-Дели. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T09:12:00+03:00
2025-09-17T09:12:00+03:00
2025-09-17T09:43:00+03:00
владимир путин
россия
москва
нарендра моди
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958531365_169:0:1840:940_1920x0_80_0_0_1c77eccdec8e1e2a9f9be4a3e01dcc24.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил премьера Индии Нарендру Моди с 75-летием и отметил его вклад в развитие отношений Москвы и Нью-Дели."Вы вносите большой личный вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, в развитие взаимовыгодного российско-индийского сотрудничества на различных направлениях", — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.Путин указал, что премьера уважают соотечественники, он имеет большой авторитет на мировой арене. Под его руководством Индия добилась впечатляющих достижений в социальной, экономической и научно-технической областях.Президент подчеркнул, что дорожит отношениями с Моди и надеется продолжить диалог и работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки.Также он пожелал коллеге здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.
россия
москва
индия
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958531365_250:0:1797:1160_1920x0_80_0_0_db4a0d9d68ac73dd9a7144107f0382c8.jpg
владимир путин, россия, москва, нарендра моди, индия
Владимир Путин, Россия, Москва, Нарендра Моди, Индия