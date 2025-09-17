https://ria.ru/20250917/miting-2042580900.html
На митинг против визита Трампа пришли тысячи человек
На митинг против визита Трампа пришли тысячи человек - РИА Новости, 17.09.2025
На митинг против визита Трампа пришли тысячи человек
Митинг против визита в Великобританию американского президента Дональда Трампа насчитывает до 5 тысяч участников, сообщает полиция Лондона. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T21:08:00+03:00
2025-09-17T21:08:00+03:00
2025-09-17T21:08:00+03:00
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Митинг против визита в Великобританию американского президента Дональда Трампа насчитывает до 5 тысяч участников, сообщает полиция Лондона. Корреспондент РИА Новости передавал, что демонстранты проводят массовый митинг в Лондоне против визита в Великобританию Трампа. Ранее сторонники коалиции "Стоп Трамп" прошли маршем от Портленд-Плейс рядом со штаб-квартирой Би-би-си до Парламентской площади. Сообщений об инцидентах не поступало. "По нашим оценкам, в мероприятии участвуют до 5 тысяч человек", - говорится в сообщении полиции в соцсети X. Отмечается, что дороги в районе площади перекрыты. Трамп прибыл в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. В день прибытия противники американского лидера уже провели небольшую акцию в Виндзоре, где в среду проходит официальный прием с участием короля Карла III и четы Трампов. Ранее организаторы протестов из коалиции "Стоп Трамп" обещали провести масштабную акцию в Лондоне, которая затмит собой недавние протесты правых. В среду в коалиции "Стоп Трамп" заявили, что не согласны с выкатом красной дорожки для "авторитарного лидера". Поскольку Трамп находится в Виндзоре, шествие в центре Лондона он не видит. При этом британские СМИ ранее предположили, что, поскольку американский лидер активно следит за событиями и высказываниями в свой адрес, он с высокой вероятностью осведомлен об акции. Как сообщала газета Washington Post, маршрут визита Трампа в Великобританию продуман таким образом, чтобы избежать протеста. Газета напоминает, что в ходе своего визита Трамп не будет выступать перед парламентом, чтобы не создавать "моменты напряжения". Отмечается, что установленный график также позволяет лучше обеспечить безопасность политика. Карл III принимает чету Трампов в Виндзорском замке 17 и 18 сентября. В среду в замке проходит банкет в торжественной обстановке. По сообщениям британских СМИ, перед королевской семьей в ходе визита стоит задача добиться расположения американского лидера после его заявлений о планах присоединения Канады и встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.
Демонстрация против приезда Трампа в Великобританию
Демонстранты проводят массовый митинг в Лондоне против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости. В 17.00 по местному времени начался митинг с живой музыкой на сцене и выступлениями активистов и политиков. Перед началом выступлений организаторы забросили в толпу большой мяч с изображением Вэнса.
Спикеры осуждают не только Трампа, но и Илона Маска, британского правого активиста Томми Робинсона и главу популистской партии Reform UK Найджела Фаража.
Ранее сторонники коалиции "Стоп Трамп" прошли маршем от Портленд-Плейс рядом со штаб-квартирой Би-би-си до Парламентской площади. Сообщений об инцидентах не поступало.
