Мишустин высказался о доступности широкополосного интернета в России
12:06 17.09.2025 (обновлено: 12:11 17.09.2025)
Мишустин высказался о доступности широкополосного интернета в России
Доступ к широкополосному интернету через пять лет должен быть у 97% домохозяйств в стране, сегодня он есть у 93%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Доступ к широкополосному интернету через пять лет должен быть у 97% домохозяйств в стране, сегодня он есть у 93%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин поприветствовал участников Международного форума Kazan Digital Week – 2025. "Сегодня у 93% домохозяйств в стране есть доступ к широкополосному интернету. А через 5 лет этот показатель должен составить уже 97%. Такой ориентир обозначил глава государства. И правительство делает все необходимое для его достижения", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам форума. Председатель правительства отметил, что Kazan Digital Week является значимой площадкой по выработке идей и предложений для достижения утвержденной президентом одной из национальных целей развития России - цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы. "Прежде всего – по внедрению современных технологий и искусственного интеллекта в ключевые отрасли. Совершенствованию правового регулирования интеллектуальной собственности, информационной безопасности", - подчеркнул Мишустин. Кроме того, он отметил, что с начала текущего года по поручению президента был запущен новый национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства". "В рамках него продолжается поддержка ИТ-сектора. Создаются условия для наращивания инвестиций в отечественные решения и перехода наших компаний на российское программное обеспечение. Для того, чтобы граждане могли пользоваться качественной и надежной связью – по всей России", - сообщил премьер-министр.
2025
Мишустин высказался о доступности широкополосного интернета в России

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Доступ к широкополосному интернету через пять лет должен быть у 97% домохозяйств в стране, сегодня он есть у 93%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин поприветствовал участников Международного форума Kazan Digital Week – 2025.
В Госдуме предложили автоматизировать перерасчет платы за интернет
15 сентября, 17:38
В Госдуме предложили автоматизировать перерасчет платы за интернет
15 сентября, 17:38
"Сегодня у 93% домохозяйств в стране есть доступ к широкополосному интернету. А через 5 лет этот показатель должен составить уже 97%. Такой ориентир обозначил глава государства. И правительство делает все необходимое для его достижения", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам форума.
Председатель правительства отметил, что Kazan Digital Week является значимой площадкой по выработке идей и предложений для достижения утвержденной президентом одной из национальных целей развития России - цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
"Прежде всего – по внедрению современных технологий и искусственного интеллекта в ключевые отрасли. Совершенствованию правового регулирования интеллектуальной собственности, информационной безопасности", - подчеркнул Мишустин.
Кроме того, он отметил, что с начала текущего года по поручению президента был запущен новый национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
"В рамках него продолжается поддержка ИТ-сектора. Создаются условия для наращивания инвестиций в отечественные решения и перехода наших компаний на российское программное обеспечение. Для того, чтобы граждане могли пользоваться качественной и надежной связью – по всей России", - сообщил премьер-министр.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Россияне обеспокоены защитой личных данных в интернете, показал опрос
