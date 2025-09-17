https://ria.ru/20250917/mishustin-2042412091.html

Мишустин призвал расширять маршрутную сеть авиаперелетов по России

Мишустин призвал расширять маршрутную сеть авиаперелетов по России - РИА Новости, 17.09.2025

Мишустин призвал расширять маршрутную сеть авиаперелетов по России

Маршрутную сеть авиаперелетов по России необходимо расширять, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Маршрутную сеть авиаперелетов по России необходимо расширять, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер-министр в среду провел встречу с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. "Важно очень сохранять объемы (авиационных - ред.) перевозок и продолжать активно расширять маршрутную сеть, в том числе и на Дальнем Востоке, о чем, кстати, подробно говорил президент совсем недавно на Восточном экономическом форуме. Чтобы как можно больше людей могли комфортно путешествовать без специальных пересадок", - подчеркнул Мишустин.

