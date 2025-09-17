Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал расширять маршрутную сеть авиаперелетов по России - РИА Новости, 17.09.2025
10:59 17.09.2025 (обновлено: 11:13 17.09.2025)
Мишустин призвал расширять маршрутную сеть авиаперелетов по России
Мишустин призвал расширять маршрутную сеть авиаперелетов по России
Маршрутную сеть авиаперелетов по России необходимо расширять, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Маршрутную сеть авиаперелетов по России необходимо расширять, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер-министр в среду провел встречу с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. "Важно очень сохранять объемы (авиационных - ред.) перевозок и продолжать активно расширять маршрутную сеть, в том числе и на Дальнем Востоке, о чем, кстати, подробно говорил президент совсем недавно на Восточном экономическом форуме. Чтобы как можно больше людей могли комфортно путешествовать без специальных пересадок", - подчеркнул Мишустин.
Мишустин призвал расширять маршрутную сеть авиаперелетов по России

Мишустин: маршрутную сеть авиаперелетов по России надо активно расширять

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров во время встречи. 17 сентября 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров во время встречи. 17 сентября 2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Маршрутную сеть авиаперелетов по России необходимо расширять, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер-министр в среду провел встречу с главой Росавиации Дмитрием Ядровым.
"Важно очень сохранять объемы (авиационных - ред.) перевозок и продолжать активно расширять маршрутную сеть, в том числе и на Дальнем Востоке, о чем, кстати, подробно говорил президент совсем недавно на Восточном экономическом форуме. Чтобы как можно больше людей могли комфортно путешествовать без специальных пересадок", - подчеркнул Мишустин.
Авиаотрасль продолжает показывать достойный результат, заявил Мишустин
Михаил МишустинРоссияДальний ВостокФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Экономика
 
 
