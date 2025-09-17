Миронов прокомментировал денонсацию конвенции по предупреждению пыток

https://ria.ru/20250917/mironov-2042575155.html

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Европейская конвенция по предупреждению пыток утратила свое гуманитарное предназначение, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. "Сегодня Госдума приняла решение о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. "Справедливая Россия - За правду" полностью поддерживает выход нашей страны из этого соглашения, которое давно утратила свое гуманитарное предназначение. Конвенция работает против России", - сказал Миронов. Он считает, что именно на её основе фабрикуются обвинения против России, а когда требуется защитить россиян, будь это военнопленные или гражданские лица, о конвенции "забывают". "Мы имеем неопровержимые доказательства о пытках российских военнопленных и мирных жителей Курской области в украинских тюрьмах. Однако Еврокомитет по предупреждению пыток все это не замечает", - добавил политик. Миронов подчеркнул, что выход из конвенции не означает, что пытки в России будут легализованы, ведь абсолютный запрет на их применение ясно прописан в Конституции и Уголовном кодексе. "Нам не нужен внешний надзор, тем более что российские законы имеют приоритет над любыми международными нормами. Это в полной мере касается и других соглашений, из которых нам надо выходить во имя интересов нашей страны", - подытожил лидер партии.

