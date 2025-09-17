Рейтинг@Mail.ru
Миронов прокомментировал денонсацию конвенции по предупреждению пыток - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/mironov-2042575155.html
Миронов прокомментировал денонсацию конвенции по предупреждению пыток
Миронов прокомментировал денонсацию конвенции по предупреждению пыток - РИА Новости, 17.09.2025
Миронов прокомментировал денонсацию конвенции по предупреждению пыток
Европейская конвенция по предупреждению пыток утратила свое гуманитарное предназначение, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду",... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T20:21:00+03:00
2025-09-17T20:21:00+03:00
в мире
россия
сергей миронов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e43630b1e8bca4b11e355a28b279126d.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Европейская конвенция по предупреждению пыток утратила свое гуманитарное предназначение, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. "Сегодня Госдума приняла решение о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. "Справедливая Россия - За правду" полностью поддерживает выход нашей страны из этого соглашения, которое давно утратила свое гуманитарное предназначение. Конвенция работает против России", - сказал Миронов. Он считает, что именно на её основе фабрикуются обвинения против России, а когда требуется защитить россиян, будь это военнопленные или гражданские лица, о конвенции "забывают". "Мы имеем неопровержимые доказательства о пытках российских военнопленных и мирных жителей Курской области в украинских тюрьмах. Однако Еврокомитет по предупреждению пыток все это не замечает", - добавил политик. Миронов подчеркнул, что выход из конвенции не означает, что пытки в России будут легализованы, ведь абсолютный запрет на их применение ясно прописан в Конституции и Уголовном кодексе. "Нам не нужен внешний надзор, тем более что российские законы имеют приоритет над любыми международными нормами. Это в полной мере касается и других соглашений, из которых нам надо выходить во имя интересов нашей страны", - подытожил лидер партии.
https://ria.ru/20250917/gd-2042446133.html
https://ria.ru/20250917/evropa-2042451050.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10de2ca2ec0d71d5bf41fa766b716c29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей миронов, госдума рф
В мире, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
Миронов прокомментировал денонсацию конвенции по предупреждению пыток

Миронов: конвенция по предупреждению пыток утратила гуманитарное предназначение

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Европейская конвенция по предупреждению пыток утратила свое гуманитарное предназначение, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
ГД денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток
Вчера, 12:39
"Сегодня Госдума приняла решение о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. "Справедливая Россия - За правду" полностью поддерживает выход нашей страны из этого соглашения, которое давно утратила свое гуманитарное предназначение. Конвенция работает против России", - сказал Миронов.
Он считает, что именно на её основе фабрикуются обвинения против России, а когда требуется защитить россиян, будь это военнопленные или гражданские лица, о конвенции "забывают".
"Мы имеем неопровержимые доказательства о пытках российских военнопленных и мирных жителей Курской области в украинских тюрьмах. Однако Еврокомитет по предупреждению пыток все это не замечает", - добавил политик.
Миронов подчеркнул, что выход из конвенции не означает, что пытки в России будут легализованы, ведь абсолютный запрет на их применение ясно прописан в Конституции и Уголовном кодексе.
"Нам не нужен внешний надзор, тем более что российские законы имеют приоритет над любыми международными нормами. Это в полной мере касается и других соглашений, из которых нам надо выходить во имя интересов нашей страны", - подытожил лидер партии.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Совет Европы игнорирует пытки со стороны Украины, заявил Володин
Вчера, 12:54
 
В миреРоссияСергей МироновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала