https://ria.ru/20250917/minzdrav-2042526529.html
Минздрав выполняет все объемы программы "Земский доктор", заявил Мурашко
Минздрав выполняет все объемы программы "Земский доктор", заявил Мурашко - РИА Новости, 17.09.2025
Минздрав выполняет все объемы программы "Земский доктор", заявил Мурашко
Министерство здравоохранения РФ выполняет все объемы программы "Земский доктор", есть запрос на увеличение числа специалистов, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T16:42:00+03:00
2025-09-17T16:42:00+03:00
2025-09-17T16:42:00+03:00
общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590812524_0:188:3152:1960_1920x0_80_0_0_fea479a6e4a991a94e6d7c45493c3c01.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ выполняет все объемы программы "Земский доктор", есть запрос на увеличение числа специалистов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Мы выполняем, идем по "Земскому доктору", все объемы, и 74 тысячи специалистов привлечено за период реализации. В этом году есть запрос тоже на увеличение специалистов", - сказал Мурашко на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции с участием президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20250917/murashko-2042521988.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590812524_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_97e55515b08361bba6d827a4e534bba9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко, владимир путин
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин
Минздрав выполняет все объемы программы "Земский доктор", заявил Мурашко
Мурашко: по программе "Земский доктор" уже привлекли 74 тысячи специалистов