Минздрав выполняет все объемы программы "Земский доктор", заявил Мурашко

2025-09-17T16:42:00+03:00

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ выполняет все объемы программы "Земский доктор", есть запрос на увеличение числа специалистов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Мы выполняем, идем по "Земскому доктору", все объемы, и 74 тысячи специалистов привлечено за период реализации. В этом году есть запрос тоже на увеличение специалистов", - сказал Мурашко на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции с участием президента России Владимира Путина.

