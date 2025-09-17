Рейтинг@Mail.ru
Минздрав выполняет все объемы программы "Земский доктор", заявил Мурашко - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/minzdrav-2042526529.html
Минздрав выполняет все объемы программы "Земский доктор", заявил Мурашко
Минздрав выполняет все объемы программы "Земский доктор", заявил Мурашко - РИА Новости, 17.09.2025
Минздрав выполняет все объемы программы "Земский доктор", заявил Мурашко
Министерство здравоохранения РФ выполняет все объемы программы "Земский доктор", есть запрос на увеличение числа специалистов, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T16:42:00+03:00
2025-09-17T16:42:00+03:00
общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590812524_0:188:3152:1960_1920x0_80_0_0_fea479a6e4a991a94e6d7c45493c3c01.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ выполняет все объемы программы "Земский доктор", есть запрос на увеличение числа специалистов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Мы выполняем, идем по "Земскому доктору", все объемы, и 74 тысячи специалистов привлечено за период реализации. В этом году есть запрос тоже на увеличение специалистов", - сказал Мурашко на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции с участием президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20250917/murashko-2042521988.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590812524_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_97e55515b08361bba6d827a4e534bba9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мурашко, владимир путин
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин
Минздрав выполняет все объемы программы "Земский доктор", заявил Мурашко

Мурашко: по программе "Земский доктор" уже привлекли 74 тысячи специалистов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ выполняет все объемы программы "Земский доктор", есть запрос на увеличение числа специалистов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Мы выполняем, идем по "Земскому доктору", все объемы, и 74 тысячи специалистов привлечено за период реализации. В этом году есть запрос тоже на увеличение специалистов", - сказал Мурашко на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции с участием президента России Владимира Путина.
Студентка медицинского университета - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Мурашко рассказал о количество поступивших в медицинские вузы
16:25
 
ОбществоРоссияМихаил МурашкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала