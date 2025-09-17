https://ria.ru/20250917/minpromtorg-2042386374.html
Минпромторг: Россия арендовала у Египта участок под промзону на 49 лет
КАИР, 17 сен — РИА Новости. Режим налогообложения и таможенных пошлин для российских компаний — участников Российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте является уникальным, он закреплен в межправительственном соглашении и не подлежит изменению в течение 49 лет — на этот срок взят в аренду участок под зону, заявил замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. В понедельник-вторник российская делегация бизнесменов и представителей торгово-промышленных палат во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком совершила визит на площадку российской промзоны в Египте. "В течение текущего года мы согласовали с египетской стороной абсолютно все условия размещения производств на территории Египта. Зона будет размещена в городе Айн-Сохна, это Суэцкий залив Красного моря, южная часть Суэцкого канала. Прекрасное логистическое расположение", — заявил Чекушов журналистам по итогам визита. Он отметил, что все участники бизнес-миссии отметили полную оснащенность инфраструктурой и прекрасные подъездные пути — автомобильную трассу Суэц — Хургада, к которой примыкает земельный участок, и железнодорожные пути. "Полностью все инженерные коммуникации подведены к территории границы земельного участка. И надо сказать, что тот режим налогообложения и взимания таможенных пошлин, он, конечно, уникальный для наших российских резидентов, он закреплен в межправительственном соглашении и не подлежит изменению в течение 49 лет. Именно на такой срок мы взяли в пользование земельный участок на территории Суэцкой зоны", — заявил Чекушов. По его словам, проект уже переходит в активную практическую плоскость. "Мы уверены, что с каждым днем интерес бизнеса будет только расти", — добавил он. Первый из двух земельных участков РПЗ площадью 50 гектаров располагается в северо-восточной части Экономической Зоны Суэцкого канала, в районе города Айн-Сохна. Работа по созданию РПЗ ведется в рамках национального проекта России "Международная кооперация и экспорт". Основная цель — создание промышленной инфраструктуры для российских экспортно ориентированных компаний, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Арабской Республикой Египет и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих с Египтом торговые соглашения. Для резидентов РПЗ предусмотрено полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства резидентов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю.
