https://ria.ru/20250917/minpromtorg-2042386374.html

Минпромторг: Россия арендовала у Египта участок под промзону на 49 лет

Минпромторг: Россия арендовала у Египта участок под промзону на 49 лет - РИА Новости, 17.09.2025

Минпромторг: Россия арендовала у Египта участок под промзону на 49 лет

Режим налогообложения и таможенных пошлин для российских компаний — участников Российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте является уникальным, он закреплен в... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T08:49:00+03:00

2025-09-17T08:49:00+03:00

2025-09-17T11:29:00+03:00

россия

суэцкий канал

египет

алексей оверчук

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042391167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dabab19238f227eef898a0b6143e814f.jpg

КАИР, 17 сен — РИА Новости. Режим налогообложения и таможенных пошлин для российских компаний — участников Российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте является уникальным, он закреплен в межправительственном соглашении и не подлежит изменению в течение 49 лет — на этот срок взят в аренду участок под зону, заявил замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. В понедельник-вторник российская делегация бизнесменов и представителей торгово-промышленных палат во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком совершила визит на площадку российской промзоны в Египте. "В течение текущего года мы согласовали с египетской стороной абсолютно все условия размещения производств на территории Египта. Зона будет размещена в городе Айн-Сохна, это Суэцкий залив Красного моря, южная часть Суэцкого канала. Прекрасное логистическое расположение", — заявил Чекушов журналистам по итогам визита. Он отметил, что все участники бизнес-миссии отметили полную оснащенность инфраструктурой и прекрасные подъездные пути — автомобильную трассу Суэц — Хургада, к которой примыкает земельный участок, и железнодорожные пути. "Полностью все инженерные коммуникации подведены к территории границы земельного участка. И надо сказать, что тот режим налогообложения и взимания таможенных пошлин, он, конечно, уникальный для наших российских резидентов, он закреплен в межправительственном соглашении и не подлежит изменению в течение 49 лет. Именно на такой срок мы взяли в пользование земельный участок на территории Суэцкой зоны", — заявил Чекушов. По его словам, проект уже переходит в активную практическую плоскость. "Мы уверены, что с каждым днем интерес бизнеса будет только расти", — добавил он. Первый из двух земельных участков РПЗ площадью 50 гектаров располагается в северо-восточной части Экономической Зоны Суэцкого канала, в районе города Айн-Сохна. Работа по созданию РПЗ ведется в рамках национального проекта России "Международная кооперация и экспорт". Основная цель — создание промышленной инфраструктуры для российских экспортно ориентированных компаний, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Арабской Республикой Египет и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих с Египтом торговые соглашения. Для резидентов РПЗ предусмотрено полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства резидентов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю.

https://ria.ru/20250917/egipet-2042365261.html

https://ria.ru/20250805/egipet-2033415003.html

https://ria.ru/20241018/putin-1978807033.html

россия

суэцкий канал

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, суэцкий канал, египет, алексей оверчук, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире