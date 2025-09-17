Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг: Россия арендовала у Египта участок под промзону на 49 лет - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:49 17.09.2025 (обновлено: 11:29 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/minpromtorg-2042386374.html
Минпромторг: Россия арендовала у Египта участок под промзону на 49 лет
Минпромторг: Россия арендовала у Египта участок под промзону на 49 лет - РИА Новости, 17.09.2025
Минпромторг: Россия арендовала у Египта участок под промзону на 49 лет
Режим налогообложения и таможенных пошлин для российских компаний — участников Российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте является уникальным, он закреплен в... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T08:49:00+03:00
2025-09-17T11:29:00+03:00
россия
суэцкий канал
египет
алексей оверчук
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042391167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dabab19238f227eef898a0b6143e814f.jpg
КАИР, 17 сен — РИА Новости. Режим налогообложения и таможенных пошлин для российских компаний — участников Российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте является уникальным, он закреплен в межправительственном соглашении и не подлежит изменению в течение 49 лет — на этот срок взят в аренду участок под зону, заявил замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. В понедельник-вторник российская делегация бизнесменов и представителей торгово-промышленных палат во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком совершила визит на площадку российской промзоны в Египте. "В течение текущего года мы согласовали с египетской стороной абсолютно все условия размещения производств на территории Египта. Зона будет размещена в городе Айн-Сохна, это Суэцкий залив Красного моря, южная часть Суэцкого канала. Прекрасное логистическое расположение", — заявил Чекушов журналистам по итогам визита. Он отметил, что все участники бизнес-миссии отметили полную оснащенность инфраструктурой и прекрасные подъездные пути — автомобильную трассу Суэц — Хургада, к которой примыкает земельный участок, и железнодорожные пути. "Полностью все инженерные коммуникации подведены к территории границы земельного участка. И надо сказать, что тот режим налогообложения и взимания таможенных пошлин, он, конечно, уникальный для наших российских резидентов, он закреплен в межправительственном соглашении и не подлежит изменению в течение 49 лет. Именно на такой срок мы взяли в пользование земельный участок на территории Суэцкой зоны", — заявил Чекушов. По его словам, проект уже переходит в активную практическую плоскость. "Мы уверены, что с каждым днем интерес бизнеса будет только расти", — добавил он. Первый из двух земельных участков РПЗ площадью 50 гектаров располагается в северо-восточной части Экономической Зоны Суэцкого канала, в районе города Айн-Сохна. Работа по созданию РПЗ ведется в рамках национального проекта России "Международная кооперация и экспорт". Основная цель — создание промышленной инфраструктуры для российских экспортно ориентированных компаний, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Арабской Республикой Египет и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих с Египтом торговые соглашения. Для резидентов РПЗ предусмотрено полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства резидентов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю.
https://ria.ru/20250917/egipet-2042365261.html
https://ria.ru/20250805/egipet-2033415003.html
https://ria.ru/20241018/putin-1978807033.html
россия
суэцкий канал
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042391167_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_b422981d822148171d88d57eaef1ee59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, суэцкий канал, египет, алексей оверчук, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире
Россия, Суэцкий канал, Египет, Алексей Оверчук, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), В мире
Минпромторг: Россия арендовала у Египта участок под промзону на 49 лет

Минпромторг: участок под российскую промзону взят у Египта в аренду на 49 лет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и глава экономической зоны Суэцкого канала Валид Гамаледдин на презентации Российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала
Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и глава экономической зоны Суэцкого канала Валид Гамаледдин на презентации Российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и глава экономической зоны Суэцкого канала Валид Гамаледдин на презентации Российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 17 сен — РИА Новости. Режим налогообложения и таможенных пошлин для российских компаний — участников Российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте является уникальным, он закреплен в межправительственном соглашении и не подлежит изменению в течение 49 лет — на этот срок взят в аренду участок под зону, заявил замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.
В понедельник-вторник российская делегация бизнесменов и представителей торгово-промышленных палат во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком совершила визит на площадку российской промзоны в Египте.
Каир, Египет - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Египет заинтересован в развитии туризма с Россией, заявил Оверчук
01:43
"В течение текущего года мы согласовали с египетской стороной абсолютно все условия размещения производств на территории Египта. Зона будет размещена в городе Айн-Сохна, это Суэцкий залив Красного моря, южная часть Суэцкого канала. Прекрасное логистическое расположение", — заявил Чекушов журналистам по итогам визита.
Он отметил, что все участники бизнес-миссии отметили полную оснащенность инфраструктурой и прекрасные подъездные пути — автомобильную трассу Суэц — Хургада, к которой примыкает земельный участок, и железнодорожные пути.
"Полностью все инженерные коммуникации подведены к территории границы земельного участка. И надо сказать, что тот режим налогообложения и взимания таможенных пошлин, он, конечно, уникальный для наших российских резидентов, он закреплен в межправительственном соглашении и не подлежит изменению в течение 49 лет. Именно на такой срок мы взяли в пользование земельный участок на территории Суэцкой зоны", — заявил Чекушов.
По его словам, проект уже переходит в активную практическую плоскость.
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Египет остается главным партнером России в Африке
5 августа, 10:53
"Мы уверены, что с каждым днем интерес бизнеса будет только расти", — добавил он.
Первый из двух земельных участков РПЗ площадью 50 гектаров располагается в северо-восточной части Экономической Зоны Суэцкого канала, в районе города Айн-Сохна. Работа по созданию РПЗ ведется в рамках национального проекта России "Международная кооперация и экспорт". Основная цель — создание промышленной инфраструктуры для российских экспортно ориентированных компаний, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Арабской Республикой Египет и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих с Египтом торговые соглашения.
Для резидентов РПЗ предусмотрено полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства резидентов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Россия и Египет продолжат работу по безопасности в регионе, заявил Путин
18 октября 2024, 18:07
 
РоссияСуэцкий каналЕгипетАлексей ОверчукЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала