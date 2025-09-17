В МВД рассказали о новом виде мошенничества с платформой Fragment

https://ria.ru/20250917/mfd-2042576810.html
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Появился новый вид мошенничества с платформой Fragment через фишинговый сайт, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Гражданину пишет "покупатель", которому безразличен реальный вид "ника". Его цель - предложить высокую цену и убедить в легальности сделки через платформу Fragment, где действительно продают ники за криптовалюту", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Ведомство отметило, что для обхода аукциона на Fragment мошенник предлагает оформить "прямой запрос" и рассылает фишинговую ссылку, после чего пользователь переходит в поддельное мини-приложение, которое внешне сложно отличить от настоящего Fragment, где его просят внести депозит или оплатить комиссию в размере 5% для завершения сделки. После перевода денег злоумышленник исчезает, а вместо ожидаемой прибыли гражданин остается без средств, подчеркнуло управление. В более опасной ситуации по фишинговой ссылке могут запросить логин, пароль или код из SMS, что приведет к полному захвату аккаунта, отметило ведомство. "Рассматривайте любое предложение, где вас торопят, просят перейти в сторонний бот, сообщить код или внести предоплату, как мошенническое. Всегда проверяйте официальные адреса платформ и названия ботов", - заключило управление.
