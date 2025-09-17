Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали о новом виде мошенничества с платформой Fragment - РИА Новости, 17.09.2025
20:35 17.09.2025
В МВД рассказали о новом виде мошенничества с платформой Fragment
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Появился новый вид мошенничества с платформой Fragment через фишинговый сайт, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Гражданину пишет "покупатель", которому безразличен реальный вид "ника". Его цель - предложить высокую цену и убедить в легальности сделки через платформу Fragment, где действительно продают ники за криптовалюту", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Ведомство отметило, что для обхода аукциона на Fragment мошенник предлагает оформить "прямой запрос" и рассылает фишинговую ссылку, после чего пользователь переходит в поддельное мини-приложение, которое внешне сложно отличить от настоящего Fragment, где его просят внести депозит или оплатить комиссию в размере 5% для завершения сделки. После перевода денег злоумышленник исчезает, а вместо ожидаемой прибыли гражданин остается без средств, подчеркнуло управление. В более опасной ситуации по фишинговой ссылке могут запросить логин, пароль или код из SMS, что приведет к полному захвату аккаунта, отметило ведомство. "Рассматривайте любое предложение, где вас торопят, просят перейти в сторонний бот, сообщить код или внести предоплату, как мошенническое. Всегда проверяйте официальные адреса платформ и названия ботов", - заключило управление.
министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Общество
© iStock.com / MStudioImagesМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном
© iStock.com / MStudioImages
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Появился новый вид мошенничества с платформой Fragment через фишинговый сайт, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Гражданину пишет "покупатель", которому безразличен реальный вид "ника". Его цель - предложить высокую цену и убедить в легальности сделки через платформу Fragment, где действительно продают ники за криптовалюту", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В МВД рассказали о признаках мошенничества при онлайн-заказе цветов
Вчера, 15:52
Ведомство отметило, что для обхода аукциона на Fragment мошенник предлагает оформить "прямой запрос" и рассылает фишинговую ссылку, после чего пользователь переходит в поддельное мини-приложение, которое внешне сложно отличить от настоящего Fragment, где его просят внести депозит или оплатить комиссию в размере 5% для завершения сделки. После перевода денег злоумышленник исчезает, а вместо ожидаемой прибыли гражданин остается без средств, подчеркнуло управление.
В более опасной ситуации по фишинговой ссылке могут запросить логин, пароль или код из SMS, что приведет к полному захвату аккаунта, отметило ведомство.
"Рассматривайте любое предложение, где вас торопят, просят перейти в сторонний бот, сообщить код или внести предоплату, как мошенническое. Всегда проверяйте официальные адреса платформ и названия ботов", - заключило управление.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В мобильных приложениях в России будут уведомлять о киберпреступлениях
20 августа, 10:41
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияОбщество
 
 
