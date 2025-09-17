Рейтинг@Mail.ru
Сферум в MAX используют уже 20 регионов
14:26 17.09.2025
Сферум в MAX используют уже 20 регионов
Более 20 российских регионов уже используют образовательное пространство Сферум в национальном мессенджере MAX, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK.
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 20 российских регионов уже используют образовательное пространство Сферум в национальном мессенджере MAX, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK. "Образовательное пространство Сферум в национальном мессенджере MAX уже используют педагоги, учащиеся и их родители 20 российских регионов", - говорится в сообщении. Ранее Сферум при поддержке Минпросвещения РФ успешно завершил все интеграционные процессы в национальный мессенджер МАХ. "С нового учебного года образовательное пространство поэтапно становится доступным для пользователей, начиная с пилотных регионов. Планируется, что до конца ноября 2025 года Сферум в МАХ будет доступен для пользователей всех регионов страны", - добавили в пресс-службе VK. Там отметили, что в образовательном пространстве в MAX представлены основные функции Сферума: чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного изучения материалов, сервисы "Сбор файлов" и "Помощник ученика", чат-бот "Пушкинская карта" и много другое. Педагоги обладают уникальным знаком отличия - академической шапочкой, которую можно получить только верифицированным учителям. "Особый акцент сделан на безопасности. Так, в Сферум в MAX для пользователей с ролью "учащийся" по умолчанию работает "Безопасный режим". Это позволит повысить защищенность коммуникаций по учебе, поддерживая комфортную среду для детского общения", - заключили в компании. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Мах будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 20 российских регионов уже используют образовательное пространство Сферум в национальном мессенджере MAX, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK.
"Образовательное пространство Сферум в национальном мессенджере MAX уже используют педагоги, учащиеся и их родители 20 российских регионов", - говорится в сообщении.
Ранее Сферум при поддержке Минпросвещения РФ успешно завершил все интеграционные процессы в национальный мессенджер МАХ.
"С нового учебного года образовательное пространство поэтапно становится доступным для пользователей, начиная с пилотных регионов. Планируется, что до конца ноября 2025 года Сферум в МАХ будет доступен для пользователей всех регионов страны", - добавили в пресс-службе VK.
Там отметили, что в образовательном пространстве в MAX представлены основные функции Сферума: чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного изучения материалов, сервисы "Сбор файлов" и "Помощник ученика", чат-бот "Пушкинская карта" и много другое.
Педагоги обладают уникальным знаком отличия - академической шапочкой, которую можно получить только верифицированным учителям.
"Особый акцент сделан на безопасности. Так, в Сферум в MAX для пользователей с ролью "учащийся" по умолчанию работает "Безопасный режим". Это позволит повысить защищенность коммуникаций по учебе, поддерживая комфортную среду для детского общения", - заключили в компании.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Мах будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
