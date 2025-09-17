https://ria.ru/20250917/messendzher-2042478533.html

Сферум в MAX используют уже 20 регионов

Сферум в MAX используют уже 20 регионов - РИА Новости, 17.09.2025

Сферум в MAX используют уже 20 регионов

Более 20 российских регионов уже используют образовательное пространство Сферум в национальном мессенджере MAX, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T14:26:00+03:00

2025-09-17T14:26:00+03:00

2025-09-17T14:26:00+03:00

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad2160726442156dc90fd38238e18569.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 20 российских регионов уже используют образовательное пространство Сферум в национальном мессенджере MAX, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK. "Образовательное пространство Сферум в национальном мессенджере MAX уже используют педагоги, учащиеся и их родители 20 российских регионов", - говорится в сообщении. Ранее Сферум при поддержке Минпросвещения РФ успешно завершил все интеграционные процессы в национальный мессенджер МАХ. "С нового учебного года образовательное пространство поэтапно становится доступным для пользователей, начиная с пилотных регионов. Планируется, что до конца ноября 2025 года Сферум в МАХ будет доступен для пользователей всех регионов страны", - добавили в пресс-службе VK. Там отметили, что в образовательном пространстве в MAX представлены основные функции Сферума: чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного изучения материалов, сервисы "Сбор файлов" и "Помощник ученика", чат-бот "Пушкинская карта" и много другое. Педагоги обладают уникальным знаком отличия - академической шапочкой, которую можно получить только верифицированным учителям. "Особый акцент сделан на безопасности. Так, в Сферум в MAX для пользователей с ролью "учащийся" по умолчанию работает "Безопасный режим". Это позволит повысить защищенность коммуникаций по учебе, поддерживая комфортную среду для детского общения", - заключили в компании. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Мах будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

https://ria.ru/20250908/max-2040375233.html

https://ria.ru/20250901/makh-2038920115.html

https://ria.ru/20250906/fsb-2040132678.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество