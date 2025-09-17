https://ria.ru/20250917/merts-2042494732.html

Мерц высказался о пенсионной реформе в Германии

Мерц высказался о пенсионной реформе в Германии - РИА Новости, 17.09.2025

Мерц высказался о пенсионной реформе в Германии

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что контракт между поколениями должен быть пересмотрен, а пенсионная реформа в Германии неизбежна. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что контракт между поколениями должен быть пересмотрен, а пенсионная реформа в Германии неизбежна. "Что касается пенсии, это означает, что контракт между поколениями должен быть пересмотрен. Перед нами стоит задача реформирования нашего социального государства. Мы обещали, и мы выполним обещание как можно скорее приступить к этой реформе", - заявил Мерц во время дебатов в бундестаге. Трансляция велась на сайте немецкого парламента. Он отметил, что молодое поколение немцев не должно подвергаться дополнительной нагрузке только потому, что их меньшинство, но и старшее поколение должно иметь возможность получать заслуженную пенсию в условиях экономической безопасности. "Так называемое поколение бумеров обязано своим названием периоду в нашей истории, когда страна находилась на подъеме, царил рост, а тяготы войны остались позади. Но с тех пор наше общество значительно изменилось. Наш рабочий мир неоднократно изобретался заново. Картина семьи и распределение ролей между мужчинами и женщинами, старшим и молодым поколением постоянно пересматривались и пересматриваются. Это означает, что мы также должны перестроить нашу пенсионную систему. Потому что когда общество меняется, политика должна меняться", - отметил канцлер. По его словам, правительство уже разработало комплекс мер, связанных с пенсионной реформой. В частности он упомянул так называемую "активную пенсию", которая должна повысить стимулы к тому, чтобы люди работали после достижения пенсионного возраста добровольно, а также систему раннего накопления на пенсию. Ранее глава минэкономики Катерина Райхе заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), что немцы должны больше работать и позже выходить на пенсию на фоне демографических изменений в ФРГ. По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), возраст половины населения Германии превышает 45 лет. При этом в 2024 году уровень рождаемости в стране упал до минимальных значений за последние 30 лет (1,35 ребенка на одну женщину). Одновременно с этим растет ожидаемая продолжительность жизни: по последним данным, она составляет 78,5 года для мужчин и 83,2 года для женщин, что увеличивает нагрузку на трудоспособное население.

германия

2025

