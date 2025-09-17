https://ria.ru/20250917/memorial-2042439423.html

В Москве у посольства США появился мемориал в память о Кирке и Заруцкой

В Москве у посольства США появился мемориал в память о Кирке и Заруцкой

В Москве у посольства США появился мемориал в память о Кирке и Заруцкой

В память об убитых американском активисте Чарли Кирке и украинской беженке Ирине Заруцкой у стен посольства США в Москве был организован стихийный мемориал,... РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В память об убитых американском активисте Чарли Кирке и украинской беженке Ирине Заруцкой у стен посольства США в Москве был организован стихийный мемориал, передаёт корреспондент РИА Новости. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики.

