В Москве у посольства США появился мемориал в память о Кирке и Заруцкой
В Москве у посольства США появился мемориал в память о Кирке и Заруцкой
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В память об убитых американском активисте Чарли Кирке и украинской беженке Ирине Заруцкой у стен посольства США в Москве был организован стихийный мемориал, передаёт корреспондент РИА Новости. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики.
Стихийный мемориал у посольства США в память об убитых Чарли Кирке и Ирине Заруцкой
