Путин наградил директора Московского зоопарка
Путин наградил директора Московского зоопарка - РИА Новости, 17.09.2025
Путин наградил директора Московского зоопарка
Президент России Владимир Путин наградил директора Московского зоопарка Светлану Акулову медалью "За труды в культуре и искусстве", соответствующий указ... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T18:49:00+03:00
2025-09-17T18:49:00+03:00
2025-09-17T19:20:00+03:00
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил директора Московского зоопарка Светлану Акулову медалью "За труды в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов."Медалью "За труды в культуре и искусстве " Акулову Светлану Владимировну - генерального директора государственного автономного учреждения города Москвы "Московский государственный зоологический парк", - говорится в документе.
