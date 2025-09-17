https://ria.ru/20250917/medal-2042562298.html

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил директора Московского зоопарка Светлану Акулову медалью "За труды в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов."Медалью "За труды в культуре и искусстве " Акулову Светлану Владимировну - генерального директора государственного автономного учреждения города Москвы "Московский государственный зоологический парк", - говорится в документе.

