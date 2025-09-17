Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил директора Московского зоопарка - РИА Новости, 17.09.2025
18:49 17.09.2025 (обновлено: 19:20 17.09.2025)
Путин наградил директора Московского зоопарка
Путин наградил директора Московского зоопарка
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил директора Московского зоопарка Светлану Акулову медалью "За труды в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов."Медалью "За труды в культуре и искусстве " Акулову Светлану Владимировну - генерального директора государственного автономного учреждения города Москвы "Московский государственный зоологический парк", - говорится в документе.
Путин наградил директора Московского зоопарка

Путин наградил Светлану Акулову медалью За труды в культуре и искусстве

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил директора Московского зоопарка Светлану Акулову медалью "За труды в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
"Медалью "За труды в культуре и искусстве " Акулову Светлану Владимировну - генерального директора государственного автономного учреждения города Москвы "Московский государственный зоологический парк", - говорится в документе.
Путин наградил знаком отличия сына своего тренера по дзюдо
