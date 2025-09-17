Рейтинг@Mail.ru
Золотые аяты, мрамор и главные святыни Ислама: чем поражает "Сердце Чечни" - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Черновая шапка Обогнавшие время - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Обогнавшие время
 
15:01 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/mechet-2042422617.html
Золотые аяты, мрамор и главные святыни Ислама: чем поражает "Сердце Чечни"
Золотые аяты, мрамор и главные святыни Ислама: чем поражает "Сердце Чечни" - РИА Новости, 17.09.2025
Золотые аяты, мрамор и главные святыни Ислама: чем поражает "Сердце Чечни"
В 2008 году в Грозном торжественно открылся один из самых роскошных образцов мусульманской архитектуры в России – мечеть "Сердце Чечни". Это культовое сооружение стало символом процветания Чечни и одной из главных достопримечательностей республики.
2025-09-17T15:01:00+03:00
2025-09-17T15:01:00+03:00
обогнавшие время
грозный
россия
президентский фонд культурных инициатив
мечеть
архитектура
строительство
история
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042421862_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_24fb37de593438be5095896d99e5aae2.png
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
грозный
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042421862_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_7b728dc562d7f59b5cd1690f1c284040.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грозный, россия, президентский фонд культурных инициатив, мечеть, архитектура, строительство, история, технологии, инфографика
Обогнавшие время, Грозный, Россия, Президентский фонд культурных инициатив, Мечеть, Архитектура, Строительство, история, Технологии

Золотые аяты, мрамор и главные святыни Ислама: чем поражает "Сердце Чечни"

Читать ria.ru в
Дзен
В 2008 году в Грозном торжественно открылся один из самых роскошных образцов мусульманской архитектуры в России – мечеть "Сердце Чечни". Это культовое сооружение стало символом процветания Чечни и одной из главных достопримечательностей республики.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
 
Обогнавшие времяГрозныйРоссияПрезидентский фонд культурных инициативМечетьАрхитектураСтроительствоисторияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала