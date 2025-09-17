https://ria.ru/20250917/mechet-2042422617.html

Золотые аяты, мрамор и главные святыни Ислама: чем поражает "Сердце Чечни"

Золотые аяты, мрамор и главные святыни Ислама: чем поражает "Сердце Чечни" - РИА Новости, 17.09.2025

Золотые аяты, мрамор и главные святыни Ислама: чем поражает "Сердце Чечни"

В 2008 году в Грозном торжественно открылся один из самых роскошных образцов мусульманской архитектуры в России – мечеть "Сердце Чечни". Это культовое сооружение стало символом процветания Чечни и одной из главных достопримечательностей республики.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

2025

