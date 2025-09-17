Рейтинг@Mail.ru
Max заблокировал более 70 тысяч аккаунтов мошенников, заявил глава VK - РИА Новости, 17.09.2025
19:18 17.09.2025
Max заблокировал более 70 тысяч аккаунтов мошенников, заявил глава VK
КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Национальный мессенджер Max заблокировал более 70 тысяч мошеннических аккаунтов с момента запуска, заявил глава VK Владимир Кириенко во время выступления на форуме Kazan Digital Week. "Уже с начала внедрения Мах общее количество заблокированных мошеннических аккаунтов превысило 70 тысяч. И мы ведем планомерную работу для того, чтобы сделать общение в Max безопасным и комфортным для наших граждан", - сказал Кириенко. Он рассказал, что с момента жалобы пользователя на сообщение до блокировки подозрительного аккаунта проходит пять минут: за это время центр безопасности Мах проанализирует сообщение, и в случае наличия мошеннических действий этот контакт будет заблокирован. "Мы ведем планомерную работу для того, чтобы сделать общение в Max безопасным и комфортным для наших граждан", - добавил Кириенко. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Национальный мессенджер Max заблокировал более 70 тысяч мошеннических аккаунтов с момента запуска, заявил глава VK Владимир Кириенко во время выступления на форуме Kazan Digital Week.
"Уже с начала внедрения Мах общее количество заблокированных мошеннических аккаунтов превысило 70 тысяч. И мы ведем планомерную работу для того, чтобы сделать общение в Max безопасным и комфортным для наших граждан", - сказал Кириенко.
Он рассказал, что с момента жалобы пользователя на сообщение до блокировки подозрительного аккаунта проходит пять минут: за это время центр безопасности Мах проанализирует сообщение, и в случае наличия мошеннических действий этот контакт будет заблокирован.
"Мы ведем планомерную работу для того, чтобы сделать общение в Max безопасным и комфортным для наших граждан", - добавил Кириенко.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
