https://ria.ru/20250917/max-2042534257.html

Почти миллион россиян подключили вход на "Госуслуги" с использованием MAX

Почти миллион россиян подключили вход на "Госуслуги" с использованием MAX - РИА Новости, 17.09.2025

Почти миллион россиян подключили вход на "Госуслуги" с использованием MAX

Почти миллион россиян подключили сообщение в национальном мессенджере Max как второй фактор защиты учетной записи при входе на "Госуслуги", при котором... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T17:06:00+03:00

2025-09-17T17:06:00+03:00

2025-09-17T17:34:00+03:00

технологии

олег качанов

мессенджер max

госуслуги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1eeaced9075f2cba82fe2c5472b5aa3.jpg

КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Почти миллион россиян подключили сообщение в национальном мессенджере Max как второй фактор защиты учетной записи при входе на "Госуслуги", при котором сообщение с кодом открывается только на доверенном устройстве, рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Первое, о чем хотел сказать, что у нас с конца августа, а не с 20 августа, стало доступно подключение безопасного способа защиты своей учетной записи на "Госуслугах", то есть входа через второй фактор, получая не смс-сообщение, а сообщение мессенджера. Оно, действительно, приходит одновременно на все устройства, но открытие у него только на одном - доверенном - и после определенного прохождения квеста, который подтверждает, что вы в данный момент не находитесь под воздействием мошенников", - сказал Качанов, выступая на сессии Kazan Digital Week, посвященной национальному мессенджеру Мах. "Это некая дополнительная усиливающая мера, на наш взгляд, которая способствует безопасности учетных записей и безопасности пользователя. ...Вот такой способ входа на "Госуслуги" подключили почти миллион человек - чуть меньше, честно, там 860 тысяч примерно, но они пользуются", - отметил замминистра. По его словам, пользователи, которые подключили такой фактор защиты, воспользовались таким способом входа как минимум 3-4 раза. В августе Минцифры сообщило, что россияне смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на "Госуслугах" через нацмессенджер Мах, пока сервис доступен в тестовом режиме. Новый сервис не требует установки дополнительного приложения для создания одноразовых паролей, если пользователь уже установил мессенджер. Кроме того, разработка позволяет получить код для входа на "Госуслуги" тем, кто не имеет возможности получать смс. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Мах будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

https://ria.ru/20250917/messendzher-2042478533.html

https://ria.ru/20250917/max-2042475170.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, олег качанов, мессенджер max, госуслуги