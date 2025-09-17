Рейтинг@Mail.ru
Почти миллион россиян подключили вход на "Госуслуги" с использованием MAX - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 17.09.2025 (обновлено: 17:34 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/max-2042534257.html
Почти миллион россиян подключили вход на "Госуслуги" с использованием MAX
Почти миллион россиян подключили вход на "Госуслуги" с использованием MAX - РИА Новости, 17.09.2025
Почти миллион россиян подключили вход на "Госуслуги" с использованием MAX
Почти миллион россиян подключили сообщение в национальном мессенджере Max как второй фактор защиты учетной записи при входе на "Госуслуги", при котором... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T17:06:00+03:00
2025-09-17T17:34:00+03:00
технологии
олег качанов
мессенджер max
госуслуги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1eeaced9075f2cba82fe2c5472b5aa3.jpg
КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Почти миллион россиян подключили сообщение в национальном мессенджере Max как второй фактор защиты учетной записи при входе на "Госуслуги", при котором сообщение с кодом открывается только на доверенном устройстве, рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов. Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;"Первое, о чем хотел сказать, что у нас с конца августа, а не с 20 августа, стало доступно подключение безопасного способа защиты своей учетной записи на "Госуслугах", то есть входа через второй фактор, получая не смс-сообщение, а сообщение мессенджера. Оно, действительно, приходит одновременно на все устройства, но открытие у него только на одном - доверенном - и после определенного прохождения квеста, который подтверждает, что вы в данный момент не находитесь под воздействием мошенников", - сказал Качанов, выступая на сессии Kazan Digital Week, посвященной национальному мессенджеру Мах. "Это некая дополнительная усиливающая мера, на наш взгляд, которая способствует безопасности учетных записей и безопасности пользователя. ...Вот такой способ входа на "Госуслуги" подключили почти миллион человек - чуть меньше, честно, там 860 тысяч примерно, но они пользуются", - отметил замминистра. По его словам, пользователи, которые подключили такой фактор защиты, воспользовались таким способом входа как минимум 3-4 раза. В августе Минцифры сообщило, что россияне смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на "Госуслугах" через нацмессенджер Мах, пока сервис доступен в тестовом режиме. Новый сервис не требует установки дополнительного приложения для создания одноразовых паролей, если пользователь уже установил мессенджер. Кроме того, разработка позволяет получить код для входа на "Госуслуги" тем, кто не имеет возможности получать смс. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Мах будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250917/messendzher-2042478533.html
https://ria.ru/20250917/max-2042475170.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036800_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_afff4e28a160446d7c645bc349ca9700.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, олег качанов, мессенджер max, госуслуги
Технологии, Олег Качанов, Мессенджер Max, Госуслуги
Почти миллион россиян подключили вход на "Госуслуги" с использованием MAX

Минцифры: почти миллион россиян подключили вход на "Госуслуги" с помощью MAX

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер MAX
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер MAX. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Почти миллион россиян подключили сообщение в национальном мессенджере Max как второй фактор защиты учетной записи при входе на "Госуслуги", при котором сообщение с кодом открывается только на доверенном устройстве, рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов.
Подпишитесь на канал РИА Новости>>>
"Первое, о чем хотел сказать, что у нас с конца августа, а не с 20 августа, стало доступно подключение безопасного способа защиты своей учетной записи на "Госуслугах", то есть входа через второй фактор, получая не смс-сообщение, а сообщение мессенджера. Оно, действительно, приходит одновременно на все устройства, но открытие у него только на одном - доверенном - и после определенного прохождения квеста, который подтверждает, что вы в данный момент не находитесь под воздействием мошенников", - сказал Качанов, выступая на сессии Kazan Digital Week, посвященной национальному мессенджеру Мах.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Сферум в MAX используют уже 20 регионов
14:26
"Это некая дополнительная усиливающая мера, на наш взгляд, которая способствует безопасности учетных записей и безопасности пользователя. ...Вот такой способ входа на "Госуслуги" подключили почти миллион человек - чуть меньше, честно, там 860 тысяч примерно, но они пользуются", - отметил замминистра.
По его словам, пользователи, которые подключили такой фактор защиты, воспользовались таким способом входа как минимум 3-4 раза.
В августе Минцифры сообщило, что россияне смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на "Госуслугах" через нацмессенджер Мах, пока сервис доступен в тестовом режиме. Новый сервис не требует установки дополнительного приложения для создания одноразовых паролей, если пользователь уже установил мессенджер. Кроме того, разработка позволяет получить код для входа на "Госуслуги" тем, кто не имеет возможности получать смс.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Мах будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
MAX выводит тестирование каналов в открытый формат
14:13
 
ТехнологииОлег КачановМессенджер MaxГосуслуги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала