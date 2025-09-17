Рейтинг@Mail.ru
MAX выводит тестирование каналов в открытый формат - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/max-2042475170.html
MAX выводит тестирование каналов в открытый формат
MAX выводит тестирование каналов в открытый формат - РИА Новости, 17.09.2025
MAX выводит тестирование каналов в открытый формат
Национальный мессенджер Мах выходит в открытое тестирование каналов - теперь запустить свой канал могут авторы с аудиторией более 10 тысяч человек, которые... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T14:13:00+03:00
2025-09-17T14:13:00+03:00
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036877_0:26:3071:1753_1920x0_80_0_0_da4d069cd4c2205d87ae2e8cb233c99e.jpg
КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Национальный мессенджер Мах выходит в открытое тестирование каналов - теперь запустить свой канал могут авторы с аудиторией более 10 тысяч человек, которые зарегистрированы в реестре Роскомнадзора, заявил глава VK Владимир Кириенко во время выступления на форуме Kazan Digital Week. Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;"Я хочу сообщить сегодня, что мы выходим в открытое тестирование - с сегодняшнего дня стартует проект запуска каналов для всех авторов, которые получили отметку "А+". Напомню, что в России это авторы, которые обладают (аудиторией - ред.) больше 10 тысяч подписчиков и подали соответствующую информацию на "Госуслугах", - сказал Кириенко. Он оценил количество каналов, соответствующих этим критериям, в 200 тысяч. "Мы выводим "А+" в первую очередь, поскольку нам важно дать возможность людям сохранить свою подписочную аудиторию, назваться тем же самым именем и ником, под которым люди привыкли находить его в других каналах, и тем самым органично привести в новую аудиторию и взаимодействие на платформу Max", - добавил глава VK. По его словам, сейчас в нацмессенджере представлены более 600 каналов, а общее число подписчиков превышает 5 миллионов. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Мах будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250915/max-2042036641.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036877_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c5c3ca623c7660f11462e78335173006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мессенджер max
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Мессенджер Max
MAX выводит тестирование каналов в открытый формат

MAX выходит в открытое тестирование каналов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Национальный мессенджер Мах выходит в открытое тестирование каналов - теперь запустить свой канал могут авторы с аудиторией более 10 тысяч человек, которые зарегистрированы в реестре Роскомнадзора, заявил глава VK Владимир Кириенко во время выступления на форуме Kazan Digital Week.
Подпишитесь на канал РИА Новости>>>
"Я хочу сообщить сегодня, что мы выходим в открытое тестирование - с сегодняшнего дня стартует проект запуска каналов для всех авторов, которые получили отметку "А+". Напомню, что в России это авторы, которые обладают (аудиторией - ред.) больше 10 тысяч подписчиков и подали соответствующую информацию на "Госуслугах", - сказал Кириенко.
Он оценил количество каналов, соответствующих этим критериям, в 200 тысяч. "Мы выводим "А+" в первую очередь, поскольку нам важно дать возможность людям сохранить свою подписочную аудиторию, назваться тем же самым именем и ником, под которым люди привыкли находить его в других каналах, и тем самым органично привести в новую аудиторию и взаимодействие на платформу Max", - добавил глава VK.
По его словам, сейчас в нацмессенджере представлены более 600 каналов, а общее число подписчиков превышает 5 миллионов.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Мах будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Мессенджер MАХ - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
MAX запустил возможность создания цифрового ID
15 сентября, 15:07
 
ТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Мессенджер Max
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала