Число пользователей MAX превысило 35 миллионов
Число пользователей платформы MAX превысило 35 миллионов
Платформа MAX. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 17 сен — РИА Новости. Платформа MAX преодолела отметку в 35 миллионов пользователей, сообщил глава VK Владимир Кириенко.
Подпишитесь на канал РИА Новости>>>
«
"Многие спрашивают нас, какая у нас идет активная аудитория. Действительно, с начала запуска летом мы регулярно увеличиваем количество зарегистрированных пользователей. На начало этой недели эта цифра превысила 35 миллионов человек. Напомним, буквально в начале июня мы стартовали со значения около 100-200 тысяч", — сказал он на форуме Kazan Digital Week.
MAX запустил возможность создания цифрового ID
15 сентября, 15:07
Кириенко добавил, что популярность платформы растет как среди взрослой, так и молодой аудитории. Сейчас на ней совершают около 15 миллионов звонков ежедневно, этот показатель вырос более чем в сто раз за последний месяц.
Глава VK рассказал, что также стартует открытое тестирование каналов, теперь их могут запустить авторы с аудиторией более десяти тысяч человек, которые зарегистрированы в реестре Роскомнадзора.
Пользователи "ВКонтакте" получили доступ к быстрому входу через MAX
10 сентября, 12:37
Платформа MAX
- В марте компания VK запустила бета-версию приложения, в котором можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.
- На платформе уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, также доступна настройка уведомлений.
- В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов.
- Образовательное пространство Сферум в MAX уже используют педагоги, учащиеся и их родители в двадцати регионах.
- Еще одна из будущих функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.