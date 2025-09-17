https://ria.ru/20250917/max-2042460144.html

Число пользователей MAX превысило 35 миллионов

Платформа MAX преодолела отметку в 35 миллионов пользователей, сообщил глава VK Владимир Кириенко. РИА Новости, 17.09.2025

КАЗАНЬ, 17 сен — РИА Новости. Платформа MAX преодолела отметку в 35 миллионов пользователей, сообщил глава VK Владимир Кириенко.Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Многие спрашивают нас, какая у нас идет активная аудитория. Действительно, с начала запуска летом мы регулярно увеличиваем количество зарегистрированных пользователей. На начало этой недели эта цифра превысила 35 миллионов человек. Напомним, буквально в начале июня мы стартовали со значения около 100-200 тысяч", — сказал он на форуме Kazan Digital Week.Кириенко добавил, что популярность платформы растет как среди взрослой, так и молодой аудитории. Сейчас на ней совершают около 15 миллионов звонков ежедневно, этот показатель вырос более чем в сто раз за последний месяц.Глава VK рассказал, что также стартует открытое тестирование каналов, теперь их могут запустить авторы с аудиторией более десяти тысяч человек, которые зарегистрированы в реестре Роскомнадзора.Платформа MAX

