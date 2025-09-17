https://ria.ru/20250917/makh--2042540632.html

Россияне смогут подписывать документы через MAX

17.09.2025
С 26 сентября россияне смогут подписывать документы через MAX, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

КАЗАНЬ, 17 сен — РИА Новости. С 26 сентября россияне смогут подписывать документы через MAX, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

"Мы планируем 26 сентября, то есть в ближайшее время, примерно через неделю, вместе анонсировать и открыть возможность подписания электронных документов при помощи "Госключа" с каналом передачи документов как раз в мессенджере MAX. На наш взгляд, это будет простой и удобный способ", — сказал он на Kazan Digital Week.

По словам замминистра, пользователь сможет направлять документ на подпись в "Госключ" напрямую из мессенджера.

"Например, я хочу подписать какой-то документ — очень быстро кинул себе его в MAX. Он мне попал в приложение "Госуслуг" — это, кстати, важно: теперь подписание "Госключом" не в отдельном мобильном приложении, а в самом основном приложении "Госуслуг", это упрощает клиентский путь, мы все понимаем. И получил подписанный документ", — объяснил Качанов.

Он добавил, что количество юридических лиц, которых подключат к сервису, а также типы договоров, которые можно будет подписывать с помощью MAX, определит дорожная карта.

