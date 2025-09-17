Рейтинг@Mail.ru
17:36 17.09.2025 (обновлено: 18:21 17.09.2025)
Россияне смогут подписывать документы через MAX
С 26 сентября россияне смогут подписывать документы через MAX, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов. РИА Новости, 17.09.2025
КАЗАНЬ, 17 сен — РИА Новости. С 26 сентября россияне смогут подписывать документы через MAX, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов."Мы планируем 26 сентября, то есть в ближайшее время, примерно через неделю, вместе анонсировать и открыть возможность подписания электронных документов при помощи "Госключа" с каналом передачи документов как раз в мессенджере MAX. На наш взгляд, это будет простой и удобный способ", — сказал он на Kazan Digital Week.По словам замминистра, пользователь сможет направлять документ на подпись в "Госключ" напрямую из мессенджера."Например, я хочу подписать какой-то документ — очень быстро кинул себе его в MAX. Он мне попал в приложение "Госуслуг" — это, кстати, важно: теперь подписание "Госключом" не в отдельном мобильном приложении, а в самом основном приложении "Госуслуг", это упрощает клиентский путь, мы все понимаем. И получил подписанный документ", — объяснил Качанов.Он добавил, что количество юридических лиц, которых подключат к сервису, а также типы договоров, которые можно будет подписывать с помощью MAX, определит дорожная карта.Платформа MAX
технологии, олег качанов, google, мессенджер max
Технологии, Олег Качанов, Google, Мессенджер Max
КАЗАНЬ, 17 сен — РИА Новости. С 26 сентября россияне смогут подписывать документы через MAX, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.
"Мы планируем 26 сентября, то есть в ближайшее время, примерно через неделю, вместе анонсировать и открыть возможность подписания электронных документов при помощи "Госключа" с каналом передачи документов как раз в мессенджере MAX. На наш взгляд, это будет простой и удобный способ", — сказал он на Kazan Digital Week.
В августе платформу интегрировали с технологией "Госключ". Для подписания документа компания направляет его в мессенджере — вместе с ним приходит ссылка для бесшовного запуска сервиса. Пользователь переходит по ссылке и подписывает документ электронной подписью, предварительно оформляя сертификат, если делает это впервые.

По словам замминистра, пользователь сможет направлять документ на подпись в "Госключ" напрямую из мессенджера.
"Например, я хочу подписать какой-то документ — очень быстро кинул себе его в MAX. Он мне попал в приложение "Госуслуг" — это, кстати, важно: теперь подписание "Госключом" не в отдельном мобильном приложении, а в самом основном приложении "Госуслуг", это упрощает клиентский путь, мы все понимаем. И получил подписанный документ", — объяснил Качанов.
Он добавил, что количество юридических лиц, которых подключат к сервису, а также типы договоров, которые можно будет подписывать с помощью MAX, определит дорожная карта.
Платформа MAX

  • В марте компания VK запустила бета-версию приложения, в котором можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.
  • На платформе уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, также доступна настройка уведомлений.
  • В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам".
  • Образовательное пространство "Сферум" в MAX уже используют педагоги, учащиеся и их родители в 20 регионах.
  • Еще одна из будущих функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.
