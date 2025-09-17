Рейтинг@Mail.ru
Мэр Львова заявил, что нашел в своем кабинете прослушивающее устройство - РИА Новости, 17.09.2025
17:52 17.09.2025
Мэр Львова заявил, что нашел в своем кабинете прослушивающее устройство
Мэр Львова заявил, что нашел в своем кабинете прослушивающее устройство
Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что нашел в своем кабинете прослушивающее устройство и требует объяснений от Службы безопасности Украины (СБУ). РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что нашел в своем кабинете прослушивающее устройство и требует объяснений от Службы безопасности Украины (СБУ). "Сегодня в моем кабинете нашли прослушивающее устройство. В обычный зарядный блок радиотелефона криво припаяли сим-карту, карту памяти и микрофон... Кому и зачем это нужно, должны выяснить правоохранители", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Садового. Мэр также опубликовал видео, где он демонстрирует обнаруженное в телефоне устройство. Как заявил Садовой, он не исключает, что за прослушкой стоят украинские спецслужбы. "Я бы хотел, чтобы было расследование. Чтобы руководство СБУ и все, кто этим занимается, дали мне ответ, что это такое", - добавил мэр.
Мэр Львова заявил, что нашел в своем кабинете прослушивающее устройство

Садовой потребовал объяснений от СБУ после обнаружения прослушки в кабинете

Андрей Садовой
Андрей Садовой. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что нашел в своем кабинете прослушивающее устройство и требует объяснений от Службы безопасности Украины (СБУ).
"Сегодня в моем кабинете нашли прослушивающее устройство. В обычный зарядный блок радиотелефона криво припаяли сим-карту, карту памяти и микрофон... Кому и зачем это нужно, должны выяснить правоохранители", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Садового.
Мэр также опубликовал видео, где он демонстрирует обнаруженное в телефоне устройство. Как заявил Садовой, он не исключает, что за прослушкой стоят украинские спецслужбы.
"Я бы хотел, чтобы было расследование. Чтобы руководство СБУ и все, кто этим занимается, дали мне ответ, что это такое", - добавил мэр.
Заголовок открываемого материала