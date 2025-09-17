https://ria.ru/20250917/lvov-2042545433.html

Мэр Львова заявил, что нашел в своем кабинете прослушивающее устройство

Мэр Львова заявил, что нашел в своем кабинете прослушивающее устройство - РИА Новости, 17.09.2025

Мэр Львова заявил, что нашел в своем кабинете прослушивающее устройство

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что нашел в своем кабинете прослушивающее устройство и требует объяснений от Службы безопасности Украины (СБУ). РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T17:52:00+03:00

2025-09-17T17:52:00+03:00

2025-09-17T17:52:00+03:00

в мире

львов

андрей садовой

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148939/86/1489398691_0:189:2200:1427_1920x0_80_0_0_622635066d64377915c7cc11ae10429e.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что нашел в своем кабинете прослушивающее устройство и требует объяснений от Службы безопасности Украины (СБУ). "Сегодня в моем кабинете нашли прослушивающее устройство. В обычный зарядный блок радиотелефона криво припаяли сим-карту, карту памяти и микрофон... Кому и зачем это нужно, должны выяснить правоохранители", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Садового. Мэр также опубликовал видео, где он демонстрирует обнаруженное в телефоне устройство. Как заявил Садовой, он не исключает, что за прослушкой стоят украинские спецслужбы. "Я бы хотел, чтобы было расследование. Чтобы руководство СБУ и все, кто этим занимается, дали мне ответ, что это такое", - добавил мэр.

https://ria.ru/20250916/rada-2042353246.html

львов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, львов, андрей садовой, служба безопасности украины