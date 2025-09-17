https://ria.ru/20250917/lvov-2042545433.html
Мэр Львова заявил, что нашел в своем кабинете прослушивающее устройство
Мэр Львова заявил, что нашел в своем кабинете прослушивающее устройство
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что нашел в своем кабинете прослушивающее устройство и требует объяснений от Службы безопасности Украины (СБУ). "Сегодня в моем кабинете нашли прослушивающее устройство. В обычный зарядный блок радиотелефона криво припаяли сим-карту, карту памяти и микрофон... Кому и зачем это нужно, должны выяснить правоохранители", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Садового. Мэр также опубликовал видео, где он демонстрирует обнаруженное в телефоне устройство. Как заявил Садовой, он не исключает, что за прослушкой стоят украинские спецслужбы. "Я бы хотел, чтобы было расследование. Чтобы руководство СБУ и все, кто этим занимается, дали мне ответ, что это такое", - добавил мэр.
