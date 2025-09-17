https://ria.ru/20250917/lukashenko-2042571768.html

Лукашенко заявил, что многие осужденные поняли, что оппозиция их бросила

МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многие осужденные в период протестов оппозиции в 2020 году поняли, что выехавшие из страны в Литву и Польшу оппозиционные лидеры их бросили, и подчеркнул, что нет смысла держать раскаявшихся людей в колониях по 10-12 лет. "Слушайте, больше половины очумевших было. Они понимают это. Мы их видим уже сейчас. Ну чего держать их там (в местах заключения – ред.) по 10-12 лет? Мы знаем, чем дышит каждый. Там большая половина сидельцев, они поняли, чего это стоило и осуждают тех, кто сбежал: "А, сбежали, нас бросили", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. При этом президент обратил внимание, что в стране тщательно подходят к вопросу о помиловании этой категории осужденных, не принимают такие решения под давлением Польши или Литвы, как тем того бы хотелось. Он отметил, что в стране существуют специальные правовые механизмы для принятия подобных решений, учитывается множество факторов, в том числе личностные характеристики, мотивы и последующее раскаяние в содеянном. "Мы просто так это не делаем. Очень долго думаем, видим, что, где, как и смотрим на будущее", - заверил Лукашенко. Президент добавил, что подобные решения не должны в итоге привести к дестабилизации обстановки. Он обратил внимание, что оппоненты уже начали готовиться к 2030 году, когда в Белоруссии должны пройти следующие президентские выборы. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции, выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву и оттуда ведут свою деятельность. Второго июля 2024 года президент Белоруссии анонсировал, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году. С тех пор глава государства неоднократно принимал решения о помиловании людей, совершивших в том числе преступления экстремистской направленности, раскаявшихся и обратившихся с просьбой о помиловании. Также ряд заключенных были освобождены в результате белорусско-американских переговоров.

