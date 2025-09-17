https://ria.ru/20250917/lukashenko-2042541573.html
Лукашенко сомневается, что главой Белоруссии могла бы быть женщина
Лукашенко сомневается, что главой Белоруссии могла бы быть женщина - РИА Новости, 17.09.2025
Лукашенко сомневается, что главой Белоруссии могла бы быть женщина
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что присматривается к людям, которые могли бы в будущем занять в республике президентский пост, и высказал... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T17:40:00+03:00
2025-09-17T17:40:00+03:00
2025-09-17T17:40:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576928304_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_8209ba77b87e219de7a1ff8579653b3e.jpg
МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что присматривается к людям, которые могли бы в будущем занять в республике президентский пост, и высказал сомнение, что главой Белоруссии могла бы быть женщина. "Я женщин уважаю безмерно и был бы рад, если бы нашлась такая женщина, которая могла бы быть сейчас президентом", - приводит слова Лукашенко в среду госагентство Белта. При этом он отметил, что работа президента - это тяжелейший труд и большая ответственность. "Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть… Надо время, чтобы новый человек стал президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков президента от природы - в Беларуси не суйся", - заявил Лукашенко. Он также заявил, что быть президентом страны значит забыть о личной жизни. "Если вы хотите быть настоящим президентом, забудьте, что у вас есть всякая жизнь. Не то что личная - такого понятия у президента быть не может", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что сейчас вокруг Белоруссии очень сложная ситуация и желательно, чтобы это был "крепкий мужик, который бы обязательно понюхал пороха". "Это моя точка зрения. Человека, который безмерно уважает женщин. Женщина - это образец, который природа создала. Тем не менее, я полагаю, что нельзя ее на эту "горячую сковородку" сегодня бросать", - сказал президент.
https://ria.ru/20250915/lukashenko-2041975623.html
https://ria.ru/20250917/lukashenko-2042510102.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576928304_212:0:2437:1669_1920x0_80_0_0_9240f63741cf0cb86ba2511b75cefbd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко сомневается, что главой Белоруссии могла бы быть женщина
Лукашенко не уверен, что женщина может быть президентом Белоруссии
МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что присматривается к людям, которые могли бы в будущем занять в республике президентский пост, и высказал сомнение, что главой Белоруссии могла бы быть женщина.
"Я женщин уважаю безмерно и был бы рад, если бы нашлась такая женщина, которая могла бы быть сейчас президентом", - приводит слова Лукашенко
в среду госагентство Белта
.
При этом он отметил, что работа президента - это тяжелейший труд и большая ответственность. "Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть… Надо время, чтобы новый человек стал президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков президента от природы - в Беларуси
не суйся", - заявил Лукашенко.
Он также заявил, что быть президентом страны значит забыть о личной жизни. "Если вы хотите быть настоящим президентом, забудьте, что у вас есть всякая жизнь. Не то что личная - такого понятия у президента быть не может", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что сейчас вокруг Белоруссии очень сложная ситуация и желательно, чтобы это был "крепкий мужик, который бы обязательно понюхал пороха". "Это моя точка зрения. Человека, который безмерно уважает женщин. Женщина - это образец, который природа создала. Тем не менее, я полагаю, что нельзя ее на эту "горячую сковородку" сегодня бросать", - сказал президент.