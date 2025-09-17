Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко сомневается, что главой Белоруссии могла бы быть женщина - РИА Новости, 17.09.2025
17:40 17.09.2025
Лукашенко сомневается, что главой Белоруссии могла бы быть женщина
Лукашенко сомневается, что главой Белоруссии могла бы быть женщина
в мире
белоруссия
александр лукашенко
МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что присматривается к людям, которые могли бы в будущем занять в республике президентский пост, и высказал сомнение, что главой Белоруссии могла бы быть женщина. "Я женщин уважаю безмерно и был бы рад, если бы нашлась такая женщина, которая могла бы быть сейчас президентом", - приводит слова Лукашенко в среду госагентство Белта. При этом он отметил, что работа президента - это тяжелейший труд и большая ответственность. "Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть… Надо время, чтобы новый человек стал президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков президента от природы - в Беларуси не суйся", - заявил Лукашенко. Он также заявил, что быть президентом страны значит забыть о личной жизни. "Если вы хотите быть настоящим президентом, забудьте, что у вас есть всякая жизнь. Не то что личная - такого понятия у президента быть не может", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что сейчас вокруг Белоруссии очень сложная ситуация и желательно, чтобы это был "крепкий мужик, который бы обязательно понюхал пороха". "Это моя точка зрения. Человека, который безмерно уважает женщин. Женщина - это образец, который природа создала. Тем не менее, я полагаю, что нельзя ее на эту "горячую сковородку" сегодня бросать", - сказал президент.
белоруссия
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что присматривается к людям, которые могли бы в будущем занять в республике президентский пост, и высказал сомнение, что главой Белоруссии могла бы быть женщина.
"Я женщин уважаю безмерно и был бы рад, если бы нашлась такая женщина, которая могла бы быть сейчас президентом", - приводит слова Лукашенко в среду госагентство Белта.
При этом он отметил, что работа президента - это тяжелейший труд и большая ответственность. "Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть… Надо время, чтобы новый человек стал президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков президента от природы - в Беларуси не суйся", - заявил Лукашенко.
Он также заявил, что быть президентом страны значит забыть о личной жизни. "Если вы хотите быть настоящим президентом, забудьте, что у вас есть всякая жизнь. Не то что личная - такого понятия у президента быть не может", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что сейчас вокруг Белоруссии очень сложная ситуация и желательно, чтобы это был "крепкий мужик, который бы обязательно понюхал пороха". "Это моя точка зрения. Человека, который безмерно уважает женщин. Женщина - это образец, который природа создала. Тем не менее, я полагаю, что нельзя ее на эту "горячую сковородку" сегодня бросать", - сказал президент.
