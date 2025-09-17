https://ria.ru/20250917/lodka-2042579252.html

Лодка с мигрантами затонула у побережья Ливии

Лодка с мигрантами затонула у побережья Ливии - РИА Новости, 17.09.2025

Лодка с мигрантами затонула у побережья Ливии

Лодка, в которой находились 74 мигранта, затонула около города Тобрук в Ливии, сообщило отделение Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T20:57:00+03:00

2025-09-17T20:57:00+03:00

2025-09-17T20:57:00+03:00

в мире

ливия

тобрук

африка

оон

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027961968_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_1fd6be36fe4f1bf110e3cf259aa03312.jpg

КАИР, 17 сен - РИА Новости. Лодка, в которой находились 74 мигранта, затонула около города Тобрук в Ливии, сообщило отделение Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Ливии. "Лодка, в которой находились 74 человека, большинство из которых – суданцы, перевернулась около побережья Тобрука", - говорится в заявлении отделения УВКБ ООН в Ливии. По его данным, инцидент произошел в субботу, 13 сентября, порядка 13 человек с затонувшего судна выжили, десятки считаются пропавшими без вести. Ежедневно сотни мигрантов из стран Африки южнее Сахары на лодках пытаются переправиться из Туниса и Ливии в Европу. Десятки из них тонут. В последний год сообщения о гибели мигрантов в море резко участились.

https://ria.ru/20250915/maduro-2042114068.html

ливия

тобрук

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливия, тобрук, африка, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев