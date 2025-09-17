Рейтинг@Mail.ru
Лодка с мигрантами затонула у побережья Ливии - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/lodka-2042579252.html
Лодка с мигрантами затонула у побережья Ливии
Лодка с мигрантами затонула у побережья Ливии - РИА Новости, 17.09.2025
Лодка с мигрантами затонула у побережья Ливии
Лодка, в которой находились 74 мигранта, затонула около города Тобрук в Ливии, сообщило отделение Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T20:57:00+03:00
2025-09-17T20:57:00+03:00
в мире
ливия
тобрук
африка
оон
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027961968_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_1fd6be36fe4f1bf110e3cf259aa03312.jpg
КАИР, 17 сен - РИА Новости. Лодка, в которой находились 74 мигранта, затонула около города Тобрук в Ливии, сообщило отделение Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Ливии. "Лодка, в которой находились 74 человека, большинство из которых – суданцы, перевернулась около побережья Тобрука", - говорится в заявлении отделения УВКБ ООН в Ливии. По его данным, инцидент произошел в субботу, 13 сентября, порядка 13 человек с затонувшего судна выжили, десятки считаются пропавшими без вести. Ежедневно сотни мигрантов из стран Африки южнее Сахары на лодках пытаются переправиться из Туниса и Ливии в Европу. Десятки из них тонут. В последний год сообщения о гибели мигрантов в море резко участились.
https://ria.ru/20250915/maduro-2042114068.html
ливия
тобрук
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027961968_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_317d780a2342fb1cb78f42e64600ffbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливия, тобрук, африка, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев
В мире, Ливия, Тобрук, Африка, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
Лодка с мигрантами затонула у побережья Ливии

Лодка с 74 мигрантами затонула у побережья Ливии, есть выжившие

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВолны
Волны - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Волны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 17 сен - РИА Новости. Лодка, в которой находились 74 мигранта, затонула около города Тобрук в Ливии, сообщило отделение Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Ливии.
"Лодка, в которой находились 74 человека, большинство из которых – суданцы, перевернулась около побережья Тобрука", - говорится в заявлении отделения УВКБ ООН в Ливии.
По его данным, инцидент произошел в субботу, 13 сентября, порядка 13 человек с затонувшего судна выжили, десятки считаются пропавшими без вести.
Ежедневно сотни мигрантов из стран Африки южнее Сахары на лодках пытаются переправиться из Туниса и Ливии в Европу. Десятки из них тонут. В последний год сообщения о гибели мигрантов в море резко участились.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Мадуро посоветовал Трампу расследовать атаку на лодку в Карибском море
15 сентября, 21:54
 
В миреЛивияТобрукАфрикаООНУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала