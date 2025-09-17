https://ria.ru/20250917/lodka-2042579252.html
Лодка с мигрантами затонула у побережья Ливии
Лодка с мигрантами затонула у побережья Ливии - РИА Новости, 17.09.2025
Лодка с мигрантами затонула у побережья Ливии
17.09.2025
КАИР, 17 сен - РИА Новости. Лодка, в которой находились 74 мигранта, затонула около города Тобрук в Ливии, сообщило отделение Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Ливии. "Лодка, в которой находились 74 человека, большинство из которых – суданцы, перевернулась около побережья Тобрука", - говорится в заявлении отделения УВКБ ООН в Ливии. По его данным, инцидент произошел в субботу, 13 сентября, порядка 13 человек с затонувшего судна выжили, десятки считаются пропавшими без вести. Ежедневно сотни мигрантов из стран Африки южнее Сахары на лодках пытаются переправиться из Туниса и Ливии в Европу. Десятки из них тонут. В последний год сообщения о гибели мигрантов в море резко участились.
Лодка с мигрантами затонула у побережья Ливии
