В Польше рассказали, что происходит в НАТО из-за страха перед Россией
22:22 17.09.2025
В Польше рассказали, что происходит в НАТО из-за страха перед Россией
В Литве проходят круглосуточные учения из-за страха перед Россией, сообщает TVP World. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Литве проходят круглосуточные учения из-за страха перед Россией, сообщает TVP World."Солдаты НАТО в Литве постоянно тренируются и готовятся к худшему сценарию", — отмечается в материале.Многонациональная боевая группа НАТО в Литве проводит учения из-за увеличения напряженности на восточном фланге альянса. В них принимают участие 3 700 солдат из восьми стран под командованием Германии. Учения призваны "сдерживать возможную агрессию со стороны соседней Белоруссии и российского эксклава Калининграда", заявляет TVP World."Чтобы защитить восточный фланг альянса, учения проводятся круглосуточно, в том числе на границе с Белоруссией", — подчеркивает издание.Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в прошлом году отмечал, что Москва не собирается проявлять агрессию в сторону стран НАТО. Он также подчеркнул, что Запад регулярно запугивает свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.В конце августа издание Politico, ссылаясь на власти Эстонии, сообщало, что страна рассматривает возможность восстановления истощенных торфяных болот в качестве одной из мер оборонной стратегии на случай возможного конфликта с Россией.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Литве проходят круглосуточные учения из-за страха перед Россией, сообщает TVP World.
"Солдаты НАТО в Литве постоянно тренируются и готовятся к худшему сценарию", — отмечается в материале.
Многонациональная боевая группа НАТО в Литве проводит учения из-за увеличения напряженности на восточном фланге альянса. В них принимают участие 3 700 солдат из восьми стран под командованием Германии. Учения призваны "сдерживать возможную агрессию со стороны соседней Белоруссии и российского эксклава Калининграда", заявляет TVP World.
"Чтобы защитить восточный фланг альянса, учения проводятся круглосуточно, в том числе на границе с Белоруссией", — подчеркивает издание.
Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в прошлом году отмечал, что Москва не собирается проявлять агрессию в сторону стран НАТО. Он также подчеркнул, что Запад регулярно запугивает свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В конце августа издание Politico, ссылаясь на власти Эстонии, сообщало, что страна рассматривает возможность восстановления истощенных торфяных болот в качестве одной из мер оборонной стратегии на случай возможного конфликта с Россией.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
