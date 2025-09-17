В Польше рассказали, что происходит в НАТО из-за страха перед Россией
TVP World: на границе Литвы с Белоруссией и Россией круглосуточно идут учения
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва
© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio Garcia
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Литве проходят круглосуточные учения из-за страха перед Россией, сообщает TVP World.
Многонациональная боевая группа НАТО в Литве проводит учения из-за увеличения напряженности на восточном фланге альянса. В них принимают участие 3 700 солдат из восьми стран под командованием Германии. Учения призваны "сдерживать возможную агрессию со стороны соседней Белоруссии и российского эксклава Калининграда", заявляет TVP World.
"Чтобы защитить восточный фланг альянса, учения проводятся круглосуточно, в том числе на границе с Белоруссией", — подчеркивает издание.
Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в прошлом году отмечал, что Москва не собирается проявлять агрессию в сторону стран НАТО. Он также подчеркнул, что Запад регулярно запугивает свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.