Лавров назвал Большой Алтай уникальным историческим симбиозом
Лавров назвал Большой Алтай уникальным историческим симбиозом
2025-09-17T17:32:00+03:00
россия
республика алтай
евразия
сергей лавров
общество
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Большой Алтай является уникальной историко-культурной синергией, а также важным элементом общеевразийского единства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сегодня Большой Алтай остается уникальным историко-культурным симбиозом, важным элементом общеевразийского единства", - отметил Лавров в приветствии организаторам, участникам и гостям IV Международного алтаистического форума "Славяно-тюркский мир на пространстве Большого Алтая: история и современность". Он подчеркнул, что встречи в рамках форума утвердились в качестве авторитетной дискуссионной площадки, объединяющей представителей органов власти, экспертных, академических, общественных кругов России и ряда зарубежных стран, прежде всего, центральноазиатских стратегических партнеров и союзников. "Трудно переоценить ваш вклад в продвижение международного гуманитарного сотрудничества, поддержание атмосферы взаимопонимания между народами Евразии. В России – крупнейшей евразийской державе, государстве-цивилизации – испокон веков в мире и согласии проживают представители многих этносов, культур, религий. Всех их объединяет приверженность непреходящим общим нравственным ценностям. Это единство в многообразии мы будем и далее бережно хранить", - уточнил глава МИД РФ. В заключение министр иностранных дел РФ пожелал всем участникам успешной работы на полях форума и всего самого доброго.
