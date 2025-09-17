https://ria.ru/20250917/lavrov-2042539714.html

Лавров назвал Большой Алтай уникальным историческим симбиозом

Большой Алтай является уникальной историко-культурной синергией, а также важным элементом общеевразийского единства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Большой Алтай является уникальной историко-культурной синергией, а также важным элементом общеевразийского единства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сегодня Большой Алтай остается уникальным историко-культурным симбиозом, важным элементом общеевразийского единства", - отметил Лавров в приветствии организаторам, участникам и гостям IV Международного алтаистического форума "Славяно-тюркский мир на пространстве Большого Алтая: история и современность". Он подчеркнул, что встречи в рамках форума утвердились в качестве авторитетной дискуссионной площадки, объединяющей представителей органов власти, экспертных, академических, общественных кругов России и ряда зарубежных стран, прежде всего, центральноазиатских стратегических партнеров и союзников. "Трудно переоценить ваш вклад в продвижение международного гуманитарного сотрудничества, поддержание атмосферы взаимопонимания между народами Евразии. В России – крупнейшей евразийской державе, государстве-цивилизации – испокон веков в мире и согласии проживают представители многих этносов, культур, религий. Всех их объединяет приверженность непреходящим общим нравственным ценностям. Это единство в многообразии мы будем и далее бережно хранить", - уточнил глава МИД РФ. В заключение министр иностранных дел РФ пожелал всем участникам успешной работы на полях форума и всего самого доброго.

