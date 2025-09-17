Рейтинг@Mail.ru
Россия никогда не наносит удары по мирному населению Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 17.09.2025
11:31 17.09.2025 (обновлено: 18:53 17.09.2025)
Россия никогда не наносит удары по мирному населению Украины, заявил Лавров
Россия никогда не наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя реакцию... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Россия никогда не наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя реакцию секретариата ООН на обвинения Киева в адрес России."Каждый раз, когда Украина и ее европейские хозяева начинают закатывать истерику, обвиняя Россию в уничтожении гражданских целей и мирных жителей, мы видим, как секретариат (ООН - ред.) поддерживает подобные высказывания и требуют вместе с Западом и Украиной наказывать Россию каким-то образом. Никогда российская армия не работает, не наносит удары по гражданским объектам и мирным населениям", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому кризису.Он добавил, что на каждое подобное обвинение российские представители задавали вопрос о том, где доказательства и факты. При этом есть многочисленные факты, добавил Лавров, когда преступления, в которых обвиняли Россию, на самом деле совершал киевский режим."Но нарушения международного гуманитарного права киевским режимом настолько очевидны, что просто невозможно их отрицать. И фактов предостаточно. Однако здесь секретариат занимает противоположную линию и пытается обелять действия киевского режима", - заключил министр.Лавров напомнил, как во время вторжения в Курскую область формирования Киева били по мирным объектам и захватывали в плен мирных жителей.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Россия никогда не наносит удары по мирному населению Украины, заявил Лавров

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Россия никогда не наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя реакцию секретариата ООН на обвинения Киева в адрес России.
"Каждый раз, когда Украина и ее европейские хозяева начинают закатывать истерику, обвиняя Россию в уничтожении гражданских целей и мирных жителей, мы видим, как секретариат (ООН - ред.) поддерживает подобные высказывания и требуют вместе с Западом и Украиной наказывать Россию каким-то образом. Никогда российская армия не работает, не наносит удары по гражданским объектам и мирным населениям", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому кризису.
Он добавил, что на каждое подобное обвинение российские представители задавали вопрос о том, где доказательства и факты. При этом есть многочисленные факты, добавил Лавров, когда преступления, в которых обвиняли Россию, на самом деле совершал киевский режим.
"Но нарушения международного гуманитарного права киевским режимом настолько очевидны, что просто невозможно их отрицать. И фактов предостаточно. Однако здесь секретариат занимает противоположную линию и пытается обелять действия киевского режима", - заключил министр.
Лавров напомнил, как во время вторжения в Курскую область формирования Киева били по мирным объектам и захватывали в плен мирных жителей.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
