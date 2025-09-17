Рейтинг@Mail.ru
ООН выгораживает киевский режим, заявил Лавров - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 17.09.2025 (обновлено: 13:33 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/lavro-2042421983.html
ООН выгораживает киевский режим, заявил Лавров
ООН выгораживает киевский режим, заявил Лавров - РИА Новости, 17.09.2025
ООН выгораживает киевский режим, заявил Лавров
ООН выгораживает киевский режим, закрывая глаза на его действия, нарушающие международное гуманитарное право, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T11:33:00+03:00
2025-09-17T13:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
оон
в мире
сергей лавров
украина
россия
дмитрий полянский
буча
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042423999_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_55e7e08fa3aad9afbfdd868d45a3a69c.jpg
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. ООН выгораживает киевский режим, закрывая глаза на его действия, нарушающие международное гуманитарное право, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Нарушения международного гуманитарного права киевским режимом, они настолько очевидны, что просто невозможно их отрицать, и фактов предостаточно. Однако здесь секретариат (ООН - ред.) занимает противоположную линию и пытается обелять действия киевского режима", - сказал он в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.Как отметил министр, киевский режим размещает военную технику и огневые позиции в жилых кварталах, пытает военнопленных и гражданское население."Когда уж отдельные грубейшие нарушения международного гуманитарного права отрицать невозможно, тогда секретариат ООН даже стесняясь выступает с обезличенными призывами к сдержанности, адресуя эти призывы к обеим сторонам", - подчеркнул он.По словам Лаврова, подобным образом секретариат ООН отреагировал, когда украинские формирования вторглись в Курскую область, где вообще не было военных объектов. Помимо этого, ООН выгораживала киевский режим в отношении провокации в городе Буча, отметил он.В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче.Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.
https://ria.ru/20250917/kreml-2042456929.html
https://ria.ru/20250917/peskov-2042453926.html
https://ria.ru/20250905/gosduma-2039820295.html
украина
россия
буча
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Лавров: "ООН выгораживает киевский режим"
ООН выгораживает киевский режим, закрывая глаза на его действия, заявил Лавров.
2025-09-17T11:33
true
PT2M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042423999_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2ee78fd67d937495977a09b02ed2a8e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, в мире, сергей лавров, украина, россия, дмитрий полянский, буча, киев, стефан дюжаррик
Специальная военная операция на Украине, ООН, В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Дмитрий Полянский, Буча, Киев, Стефан Дюжаррик
ООН выгораживает киевский режим, заявил Лавров

Лавров: ООН выгораживает киевский режим, закрывая глаза на его действия

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. ООН выгораживает киевский режим, закрывая глаза на его действия, нарушающие международное гуманитарное право, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Нарушения международного гуманитарного права киевским режимом, они настолько очевидны, что просто невозможно их отрицать, и фактов предостаточно. Однако здесь секретариат (ООН - ред.) занимает противоположную линию и пытается обелять действия киевского режима", - сказал он в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В Кремле прокомментировали слова Гутерреша о реформах в ООН
13:08
Как отметил министр, киевский режим размещает военную технику и огневые позиции в жилых кварталах, пытает военнопленных и гражданское население.
"Когда уж отдельные грубейшие нарушения международного гуманитарного права отрицать невозможно, тогда секретариат ООН даже стесняясь выступает с обезличенными призывами к сдержанности, адресуя эти призывы к обеим сторонам", - подчеркнул он.
По словам Лаврова, подобным образом секретариат ООН отреагировал, когда украинские формирования вторглись в Курскую область, где вообще не было военных объектов. Помимо этого, ООН выгораживала киевский режим в отношении провокации в городе Буча, отметил он.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Россия поддерживает идею о реформировании СБ ООН, заявил Песков
13:04
В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче.
Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В ГД заявили, что для размещения войск на Украине потребуется мандат ООН
5 сентября, 06:14
 
Специальная военная операция на УкраинеООНВ миреСергей ЛавровУкраинаРоссияДмитрий ПолянскийБучаКиевСтефан Дюжаррик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала