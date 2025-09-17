Рейтинг@Mail.ru
Латвия продлила закрытие воздушного пространства у границы с Россией - РИА Новости, 17.09.2025
18:07 17.09.2025
Латвия продлила закрытие воздушного пространства у границы с Россией
Латвия продлила закрытие воздушного пространства у границы с Россией - РИА Новости, 17.09.2025
Латвия продлила закрытие воздушного пространства у границы с Россией
Воздушное пространство Латвии у границы с Россией и Белоруссией будет закрыто до 8 октября в темное время суток, сообщило латвийское минобороны. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T18:07:00+03:00
2025-09-17T18:07:00+03:00
в мире
россия
белоруссия
латвия
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Воздушное пространство Латвии у границы с Россией и Белоруссией будет закрыто до 8 октября в темное время суток, сообщило латвийское минобороны. Латвийское минобороны 11 сентября объявило, что минимум на неделю закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией в связи с учениями "Запад-2025". "В продолжение ограничений в воздушном пространстве Латвии у восточной границы с Белоруссией и Россией, с четверга, 18 сентября, по 8 октября оно будет закрыто в темное время суток с 20.00 до 7.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил, что вооруженные силы Латвии проведут свои учения Namejs 2025 параллельно с российско-белорусскими учениями "Запад-2025", будет усилен контроль за воздушным, информационным и киберпространством. Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходила с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.
россия
белоруссия
латвия
в мире, россия, белоруссия, латвия
В мире, Россия, Белоруссия, Латвия
Латвия продлила закрытие воздушного пространства у границы с Россией

Латвия на три недели продлила закрытие воздушного пространства рядом с Россией

© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Латвийская граница - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Латвийская граница. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Воздушное пространство Латвии у границы с Россией и Белоруссией будет закрыто до 8 октября в темное время суток, сообщило латвийское минобороны.
Латвийское минобороны 11 сентября объявило, что минимум на неделю закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией в связи с учениями "Запад-2025".
"В продолжение ограничений в воздушном пространстве Латвии у восточной границы с Белоруссией и Россией, с четверга, 18 сентября, по 8 октября оно будет закрыто в темное время суток с 20.00 до 7.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил, что вооруженные силы Латвии проведут свои учения Namejs 2025 параллельно с российско-белорусскими учениями "Запад-2025", будет усилен контроль за воздушным, информационным и киберпространством.
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходила с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.
