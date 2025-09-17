https://ria.ru/20250917/latvija-2042549278.html
Латвия продлила закрытие воздушного пространства у границы с Россией
Латвия продлила закрытие воздушного пространства у границы с Россией - РИА Новости, 17.09.2025
Латвия продлила закрытие воздушного пространства у границы с Россией
Воздушное пространство Латвии у границы с Россией и Белоруссией будет закрыто до 8 октября в темное время суток, сообщило латвийское минобороны. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Воздушное пространство Латвии у границы с Россией и Белоруссией будет закрыто до 8 октября в темное время суток, сообщило латвийское минобороны. Латвийское минобороны 11 сентября объявило, что минимум на неделю закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией в связи с учениями "Запад-2025". "В продолжение ограничений в воздушном пространстве Латвии у восточной границы с Белоруссией и Россией, с четверга, 18 сентября, по 8 октября оно будет закрыто в темное время суток с 20.00 до 7.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил, что вооруженные силы Латвии проведут свои учения Namejs 2025 параллельно с российско-белорусскими учениями "Запад-2025", будет усилен контроль за воздушным, информационным и киберпространством. Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходила с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.
