17.09.2025
21:05 17.09.2025
Защита экс-главного кадровика Минобороны ознакомилась с материалами делом
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Защита бывшего главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова закончила ознакомление с материалами его дела о получении взяток на 80 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом следствия. "Защита закончила ознакомление с материалами дела", - сказал собеседник агентства. По его словам, ранее суд ограничил обвиняемого и его адвокатов в сроках ознакомления до 17 сентября. Защита второго фигуранта дела также закончила ознакомление. Теперь дело будет передано в прокуратуру для составления обвинительного заключения, а затем передано для рассмотрения в суд. В мае СК завершил следствие по делу бывшего генерала Юрия Кузнецова и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей. По данным СК РФ, г Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей. Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года. Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЮрий Кузнецов в суде
Юрий Кузнецов в суде. Архивное фото
Экс-кадровика Минобороны Кузнецова ограничили в сроках ознакомления с делом
23 августа, 03:16
 
Происшествия Россия Юрий Кузнецов Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
