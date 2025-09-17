"Торнадо-С" уничтожил пункт дислокации ВСУ под Купянском
Стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские войска атаковали пункт дислокации украинских военных на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
"Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный пункт временной дислокации с живой силой ВСУ", — рассказали в ведомстве.
Купянск — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Это крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенный к востоку от Оскола. После освобождения города российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
Цель удалось выявить благодаря воздушной разведке. Получив от нее данные, расчет РСЗО оперативно прибыл в указанный район. Для корректировки огня применили дроны.
В сложных ночных условиях военные развернули установку из походного положения в боевое, навели на цель и произвели залп снарядами калибра 300 миллиметров по скоплению противника на дальности более 100 километров.
