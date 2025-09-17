https://ria.ru/20250917/kupyansk-2042387941.html

"Торнадо-С" уничтожил пункт дислокации ВСУ под Купянском

"Торнадо-С" уничтожил пункт дислокации ВСУ под Купянском - РИА Новости, 17.09.2025

"Торнадо-С" уничтожил пункт дислокации ВСУ под Купянском

Российские войска атаковали пункт дислокации украинских военных на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские войска атаковали пункт дислокации украинских военных на Купянском направлении, сообщили в Минобороны."Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный пункт временной дислокации с живой силой ВСУ", — рассказали в ведомстве.Цель удалось выявить благодаря воздушной разведке. Получив от нее данные, расчет РСЗО оперативно прибыл в указанный район. Для корректировки огня применили дроны.В сложных ночных условиях военные развернули установку из походного положения в боевое, навели на цель и произвели залп снарядами калибра 300 миллиметров по скоплению противника на дальности более 100 километров.

харьковская область

2025

Новости

