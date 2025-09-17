https://ria.ru/20250917/kuban-2042569897.html

На Кубани объявили угрозу атаки беспилотников

КРАСНОДАР, 17 сен – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить на номер 112.

2025

