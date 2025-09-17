https://ria.ru/20250917/krym-2042543833.html
Агент Украины, готовивший теракт в Крыму, является гражданином Молдавии
2025-09-17
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Агент военной разведки Украины Евгений Курдоглу, осужденный за подготовку теракта на насосной станции в Крыму, является гражданином Молдавии, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ. Ранее в среду сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил жителя Керчи Курдоглу к 14 годам лишения свободы за подготовку в восточной части полуострова теракта на насосной станции, предназначенной для наполнения водохранилища и водоснабжения более 170 тысяч человек. "Осужденный Евгений Курдоглу является гражданином республики Молдова", - сказали РИА Новости в пресс-службе. В управлении отметили, что осужденный осуществлял сбор и передачу сведений, включая фото- и видеоматериалы в отношении мест дислокации военной техники и позиций противовоздушной обороны, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова, а также результатов ракетных ударов противника.
