Агент Украины, готовивший теракт в Крыму, является гражданином Молдавии
17:48 17.09.2025
Агент Украины, готовивший теракт в Крыму, является гражданином Молдавии
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Агент военной разведки Украины Евгений Курдоглу, осужденный за подготовку теракта на насосной станции в Крыму, является гражданином Молдавии, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ. Ранее в среду сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил жителя Керчи Курдоглу к 14 годам лишения свободы за подготовку в восточной части полуострова теракта на насосной станции, предназначенной для наполнения водохранилища и водоснабжения более 170 тысяч человек. "Осужденный Евгений Курдоглу является гражданином республики Молдова", - сказали РИА Новости в пресс-службе. В управлении отметили, что осужденный осуществлял сбор и передачу сведений, включая фото- и видеоматериалы в отношении мест дислокации военной техники и позиций противовоздушной обороны, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова, а также результатов ракетных ударов противника.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Агент военной разведки Украины Евгений Курдоглу, осужденный за подготовку теракта на насосной станции в Крыму, является гражданином Молдавии, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.
Ранее в среду сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил жителя Керчи Курдоглу к 14 годам лишения свободы за подготовку в восточной части полуострова теракта на насосной станции, предназначенной для наполнения водохранилища и водоснабжения более 170 тысяч человек.
"Осужденный Евгений Курдоглу является гражданином республики Молдова", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
В управлении отметили, что осужденный осуществлял сбор и передачу сведений, включая фото- и видеоматериалы в отношении мест дислокации военной техники и позиций противовоздушной обороны, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова, а также результатов ракетных ударов противника.
Задержание в Астрахани украинского шпиона из Африки - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
ФСБ опубликовала кадры задержания африканца, подозреваемого в шпионаже
11:36
 
УкраинаРеспублика КрымМолдавияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
