Брат погибшего в "Крокусе" дал показания в суде

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Во втором западном окружном военном суде опросили потерпевшего, который взял под опеку детей брата, погибшего с женой во время теракта в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса. "В суде опросили потерпевшего, чей брат погиб в теракте вместе с женой, дети остались сиротами, он взял их под опеку", - рассказал собеседник агентства. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

