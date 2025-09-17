https://ria.ru/20250917/krokus-2042379238.html

ВСК выплатил 500 тысяч рублей семье мальчика, сбитого в "Крокусе"

2025-09-17T06:37:00+03:00

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Страховой дом ВСК выплатил 500 тысяч рублей семье мальчика, которого сбил автомобиль террористов, совершивших нападение на "Крокус Сити Холл" в 2024 году, а затем через суд взыскал эту сумму с виновника, рассказали РИА Новости в страховой компании. "ВСК, действительно, выполнил свои обязательства в соответствии с ФЗ об ОСАГО и выплатил страховое возмещение в общем размере 500 тысяч рублей потерпевшему по заявлению о выплате страхового возмещения за причинение вреда жизни и здоровья", - сообщили в страховой компании. Восьмилетний игрок команды "Олимпийская деревня - 80" вместе со своими родителями и сестрой находился в "Крокусе" во время теракта, произошедшего в подмосковном Красногорске. Семье удалось выбраться из здания, однако террористы, покидая территорию "Крокуса", сбили ребенка на машине. Мальчик получил тяжелые травмы. По действующему закону об ОСАГО компенсационные выплаты в размере до 500 тысяч рублей выплачиваются при причинении вреда здоровью или жизни пострадавшего, даже в том случае, если у виновника ДТП нет полиса обязательной "автогражданки", или он скрылся с места аварии. Страховой дом ВСК исполнил обязательства по выплате, после чего обратился к ответственным за убытки лицам в судебном порядке. "Требования ВСК удовлетворены судом в полном объеме", - сообщил страховщик. Однако в компании признали, что "решение суда до настоящего времени в адрес ВСК не поступило, как и удовлетворенные судом денежные средства". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Дарья Буймова

