В Кремле прокомментировали слова Гутерреша о реформах в ООН - РИА Новости, 17.09.2025
13:08 17.09.2025
В Кремле прокомментировали слова Гутерреша о реформах в ООН
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Кремль не считает заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о возможных реформах в ООН попыткой пересмотра итогов Второй Мировой войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, не выглядят (заявления Гутерреша - ред.), как попытки пересмотра (итогов Второй Мировой войны - ред.), с таким тезисом мы не согласны", - сказал Песков журналистам. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что структура Совета безопасности соответствует реалиям 1945 года, призвав провести его реформу.
в мире, россия, антониу гутерреш, дмитрий песков, оон
В мире, Россия, Антониу Гутерреш, Дмитрий Песков, ООН
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Кремль не считает заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о возможных реформах в ООН попыткой пересмотра итогов Второй Мировой войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, не выглядят (заявления Гутерреша - ред.), как попытки пересмотра (итогов Второй Мировой войны - ред.), с таким тезисом мы не согласны", - сказал Песков журналистам.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что структура Совета безопасности соответствует реалиям 1945 года, призвав провести его реформу.
Лавров: ООН выгораживает киевский режим - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
ООН выгораживает киевский режим, заявил Лавров
11:33
 
В миреРоссияАнтониу ГутеррешДмитрий ПесковООН
 
 
