https://ria.ru/20250917/kreml-2042456929.html
В Кремле прокомментировали слова Гутерреша о реформах в ООН
В Кремле прокомментировали слова Гутерреша о реформах в ООН - РИА Новости, 17.09.2025
В Кремле прокомментировали слова Гутерреша о реформах в ООН
Кремль не считает заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о возможных реформах в ООН попыткой пересмотра итогов Второй Мировой войны, заявил... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T13:08:00+03:00
2025-09-17T13:08:00+03:00
2025-09-17T13:08:00+03:00
в мире
россия
антониу гутерреш
дмитрий песков
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979934850_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_ca957155eabd577627d6e8ce7b8a43d1.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Кремль не считает заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о возможных реформах в ООН попыткой пересмотра итогов Второй Мировой войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, не выглядят (заявления Гутерреша - ред.), как попытки пересмотра (итогов Второй Мировой войны - ред.), с таким тезисом мы не согласны", - сказал Песков журналистам. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что структура Совета безопасности соответствует реалиям 1945 года, призвав провести его реформу.
https://ria.ru/20250917/lavro-2042421983.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979934850_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75ed272ef4a28abcd4f63768418bf1b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, антониу гутерреш, дмитрий песков, оон
В мире, Россия, Антониу Гутерреш, Дмитрий Песков, ООН
В Кремле прокомментировали слова Гутерреша о реформах в ООН
Песков: не считает слова Гутерреша о реформах пересмотром итогов Второй Мировой