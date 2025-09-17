https://ria.ru/20250917/kreml-2042456929.html

В Кремле прокомментировали слова Гутерреша о реформах в ООН

В Кремле прокомментировали слова Гутерреша о реформах в ООН - РИА Новости, 17.09.2025

В Кремле прокомментировали слова Гутерреша о реформах в ООН

Кремль не считает заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о возможных реформах в ООН попыткой пересмотра итогов Второй Мировой войны, заявил... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T13:08:00+03:00

2025-09-17T13:08:00+03:00

2025-09-17T13:08:00+03:00

в мире

россия

антониу гутерреш

дмитрий песков

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979934850_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_ca957155eabd577627d6e8ce7b8a43d1.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Кремль не считает заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о возможных реформах в ООН попыткой пересмотра итогов Второй Мировой войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, не выглядят (заявления Гутерреша - ред.), как попытки пересмотра (итогов Второй Мировой войны - ред.), с таким тезисом мы не согласны", - сказал Песков журналистам. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что структура Совета безопасности соответствует реалиям 1945 года, призвав провести его реформу.

https://ria.ru/20250917/lavro-2042421983.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, антониу гутерреш, дмитрий песков, оон