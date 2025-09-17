https://ria.ru/20250917/kreml-2042452684.html

В Кремле назвали предпочтительные средства решения конфликта на Украине

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Для России остается предпочтительным урегулирование ситуации на Украине политико-дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы по-прежнему заявляем о том, что для нас предпочтительным является урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков журналистам. ​

