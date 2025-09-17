https://ria.ru/20250917/kravtsov-2042546643.html

Кравцов заявил, что уверен в трудоустройстве выпускников колледжей

Кравцов заявил, что уверен в трудоустройстве выпускников колледжей - РИА Новости, 17.09.2025

Кравцов заявил, что уверен в трудоустройстве выпускников колледжей

Трудоустройство выпускников колледжей в России будет практически гарантировано, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 17.09.2025

общество

россия

сергей кравцов

владимир путин

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Трудоустройство выпускников колледжей в России будет практически гарантировано, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Сама структура подготовки теперь строится с учетом прогноза рынка труда, который предоставил Минтруд. Значит, к моменту окончания колледжа трудоустройство по специальности будет практически гарантировано", - сказал Кравцов на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.

россия

2025

Новости

общество, россия, сергей кравцов, владимир путин