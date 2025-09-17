https://ria.ru/20250917/kravtsov-2042546643.html
Кравцов заявил, что уверен в трудоустройстве выпускников колледжей
Кравцов заявил, что уверен в трудоустройстве выпускников колледжей - РИА Новости, 17.09.2025
Кравцов заявил, что уверен в трудоустройстве выпускников колледжей
Трудоустройство выпускников колледжей в России будет практически гарантировано, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 17.09.2025
общество
россия
сергей кравцов
владимир путин
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Трудоустройство выпускников колледжей в России будет практически гарантировано, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Сама структура подготовки теперь строится с учетом прогноза рынка труда, который предоставил Минтруд. Значит, к моменту окончания колледжа трудоустройство по специальности будет практически гарантировано", - сказал Кравцов на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.
россия
