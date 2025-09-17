Рейтинг@Mail.ru
Кравцов заявил, что уверен в трудоустройстве выпускников колледжей - РИА Новости, 17.09.2025
18:02 17.09.2025
Кравцов заявил, что уверен в трудоустройстве выпускников колледжей
Трудоустройство выпускников колледжей в России будет практически гарантировано, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Трудоустройство выпускников колледжей в России будет практически гарантировано, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Сама структура подготовки теперь строится с учетом прогноза рынка труда, который предоставил Минтруд. Значит, к моменту окончания колледжа трудоустройство по специальности будет практически гарантировано", - сказал Кравцов на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.
общество, россия, сергей кравцов, владимир путин
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин
Кравцов заявил, что уверен в трудоустройстве выпускников колледжей

Кравцов: трудоустройство выпускников колледжей будет практически гарантировано

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Кравцов
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Трудоустройство выпускников колледжей в России будет практически гарантировано, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Сама структура подготовки теперь строится с учетом прогноза рынка труда, который предоставил Минтруд. Значит, к моменту окончания колледжа трудоустройство по специальности будет практически гарантировано", - сказал Кравцов на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин рассказал о росте числа поступивших в колледжи
ОбществоРоссияСергей КравцовВладимир Путин
 
 
