Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре установили личность женщины, скрывшейся с места ДТП - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/krasnodar-2042506752.html
В Краснодаре установили личность женщины, скрывшейся с места ДТП
В Краснодаре установили личность женщины, скрывшейся с места ДТП - РИА Новости, 17.09.2025
В Краснодаре установили личность женщины, скрывшейся с места ДТП
Госавтоинспекция Краснодара установила личность женщины, которая посадила сына за руль, а после ДТП скрылась с места происшествия, составлены материалы по двум... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T15:35:00+03:00
2025-09-17T15:35:00+03:00
происшествия
краснодар
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155667/04/1556670436_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_83435b51b9ad8cd914d9c51dc05c0d19.jpg
СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Госавтоинспекция Краснодара установила личность женщины, которая посадила сына за руль, а после ДТП скрылась с места происшествия, составлены материалы по двум административным правонарушениям, они будут направлены в суд, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу. Ранее в местных СМИ появилась информация о женщине, которая посадила малолетнего сына к себе на колени и доверила ему управление кроссовером. Как утверждалось, в итоге был сбит шлагбаум, у мальчика разбит нос, а женщина после происшествия вновь посадила мальчика на колени и продолжила движение. Полиция Краснодара проводила проверку и устанавливала обстоятельства ДТП. "Госавтоинспекцией Краснодара установлена личность женщины, скрывшейся с места ДТП на улице Круговой. В отношении 38-летней правонарушительницы составлено два административных протокола за нарушения ПДД РФ. Собранные материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. В полиции рассказали, что женщина, посадив ребенка к себе на колени, нарушила правила перевозки людей. Кроме того, краснодарка уехала с места ДТП, участником которого она являлась, что также является нарушением правил дорожного движения. Теперь ей грозит штраф до 3 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами от года до полутора лет или административный арест до 15 суток, уточнили в пресс-службе городского управления МВД.
https://ria.ru/20250531/rjazan-2020152125.html
https://ria.ru/20250909/rebenok-2040636206.html
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155667/04/1556670436_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b5b768a073876e8070d102468f4d612e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре установили личность женщины, скрывшейся с места ДТП

Автоинспекция Краснодара установила личность женщины, скрывшейся с места ДТП

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Инспектор ГИБДД . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Госавтоинспекция Краснодара установила личность женщины, которая посадила сына за руль, а после ДТП скрылась с места происшествия, составлены материалы по двум административным правонарушениям, они будут направлены в суд, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.
Ранее в местных СМИ появилась информация о женщине, которая посадила малолетнего сына к себе на колени и доверила ему управление кроссовером. Как утверждалось, в итоге был сбит шлагбаум, у мальчика разбит нос, а женщина после происшествия вновь посадила мальчика на колени и продолжила движение. Полиция Краснодара проводила проверку и устанавливала обстоятельства ДТП.
Ребенок за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
В Рязани за рулем автомобиля заметили ребенка
31 мая, 16:42
"Госавтоинспекцией Краснодара установлена личность женщины, скрывшейся с места ДТП на улице Круговой. В отношении 38-летней правонарушительницы составлено два административных протокола за нарушения ПДД РФ. Собранные материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что женщина, посадив ребенка к себе на колени, нарушила правила перевозки людей. Кроме того, краснодарка уехала с места ДТП, участником которого она являлась, что также является нарушением правил дорожного движения.
Теперь ей грозит штраф до 3 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами от года до полутора лет или административный арест до 15 суток, уточнили в пресс-службе городского управления МВД.
Видеоблогеры посадили за руль движущегося автомобиля 9-летнего мальчика для съемки видео для популярного тренда в Башкирии - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Башкирии видеоблогеры посадили ребенка за руль автомобиля
9 сентября, 12:02
 
ПроисшествияКраснодарРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала