В Краснодаре установили личность женщины, скрывшейся с места ДТП

В Краснодаре установили личность женщины, скрывшейся с места ДТП

СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Госавтоинспекция Краснодара установила личность женщины, которая посадила сына за руль, а после ДТП скрылась с места происшествия, составлены материалы по двум административным правонарушениям, они будут направлены в суд, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу. Ранее в местных СМИ появилась информация о женщине, которая посадила малолетнего сына к себе на колени и доверила ему управление кроссовером. Как утверждалось, в итоге был сбит шлагбаум, у мальчика разбит нос, а женщина после происшествия вновь посадила мальчика на колени и продолжила движение. Полиция Краснодара проводила проверку и устанавливала обстоятельства ДТП. "Госавтоинспекцией Краснодара установлена личность женщины, скрывшейся с места ДТП на улице Круговой. В отношении 38-летней правонарушительницы составлено два административных протокола за нарушения ПДД РФ. Собранные материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. В полиции рассказали, что женщина, посадив ребенка к себе на колени, нарушила правила перевозки людей. Кроме того, краснодарка уехала с места ДТП, участником которого она являлась, что также является нарушением правил дорожного движения. Теперь ей грозит штраф до 3 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами от года до полутора лет или административный арест до 15 суток, уточнили в пресс-службе городского управления МВД.

