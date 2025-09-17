https://ria.ru/20250917/kotyakov-2042465682.html

Котяков рассказал о злоупотреблении работодателями режимом самозанятости

СИРИУС, 17 сен - РИА Новости. Работодатели в РФ в 84% случаев по результатам профилактических проверок Роструда среди компаний, в которых сработали индикаторы риска, подменяют трудовой договор налоговым режимом самозанятости, чтобы уменьшить налоговую нагрузку, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Мы 170 профилактических визитов провели, поговорили с работодателями и увидели, что в 84% случаев мы правы. То есть сегодня 84% из 170 у нас действительно работодателей злоупотребляют режимом самозанятого и переводят свой персонал в этот режим, чтобы оптимизировать свои налоговые отчисления", - сказал Котяков во время сессии "Платформенная экономика и производительность труда как ответ на кадровый дефицит" Всероссийской недели охраны труда.Он отметил, что Роструд продолжил проводить профилактические проверки, и со временем процент таких работодателей вырос до 85%."Мы сегодня сформировали критерии отношений, которые устраиваются между заказчиком и исполнителем, которые свидетельствуют о том, что произошла подмена трудовых отношений", - добавил министр.Десятая Всероссийская неделя охраны труда проходит на территории федерального значения "Сириус" с 15 по 18 сентября.

