Космический грузовик Cygnus XL прилетит на МКС с опозданием

НАСА: Cygnus XL не сможет прибыть на МКС вовремя из-за проблем с двигателем
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Американский транспортный космический корабль Cygnus XL, доставляющий груз на Международную космическую станцию (МКС), не сможет прибыть в назначенный срок по техническим причинам, заявило космическое агентство НАСА.
"НАСА и Northrop Grumman откладывают прибытие Cygnus XL к Международной космической станции, поскольку диспетчеры полёта рассматривают альтернативный план коррекции орбиты для грузового корабля. Cygnus XL не прибудет на станцию в среду, 17 сентября, как планировалось изначально, новые дата и время прибытия находятся на рассмотрении", - говорится в заявлении агентства.
Как сообщает НАСА, главный двигатель Cygnus XL остановился раньше, чем запланировано. Все остальные системы космического корабля работают нормально.
Ранее НАСА подтвердило успешный запуск Cygnus XL в американском штате Флорида. Космический корабль везёт материалы для производства фармацевтических кристаллов, которые могут быть использованы для лечения рака и других заболеваний.
