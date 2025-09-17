Рейтинг@Mail.ru
Киев пытается саботировать линию США по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 17.09.2025
11:52 17.09.2025 (обновлено: 18:53 17.09.2025)
Киев пытается саботировать линию США по Украине, заявил Лавров
Киев пытается саботировать линию США по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 17.09.2025
Киев пытается саботировать линию США по Украине, заявил Лавров
Киев пытается саботировать текущую линию США на урегулирование украинского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Киев пытается саботировать текущую линию США на урегулирование украинского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы видим также, что в новой администрации в Вашингтоне тоже понимают необходимость урегулирования кризиса через признание его первопричин и через принятие действий, которые будут устранять эти первопричины... И одновременно мы также видим, как в Киеве эту линию американской администрации пытаются всячески саботировать", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому кризису.Он напомнил, что в августе на Аляске состоялась встреча российского и американского лидеров, где четко проявилось понимание Вашингтоном необходимости устранения первопричин украинского кризиса. Это понимание, заметил Лавров, видно в инициативах, продвигаемых администрацией американского президента Дональда Трампа.Переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске 15 августа. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
сергей лавров, в мире, киев, вашингтон (штат), дональд трамп
Сергей Лавров, В мире, Киев, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Киев пытается саботировать линию США по Украине, заявил Лавров

Лавров: Киев пытается саботировать линию США по урегулированию на Украине

Посольский круглый стол "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН" с участием глав дипломатических миссий более ста стран в Москве
Посольский круглый стол Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН с участием глав дипломатических миссий более ста стран в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Посольский круглый стол "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН" с участием глав дипломатических миссий более ста стран в Москве
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Киев пытается саботировать текущую линию США на урегулирование украинского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы видим также, что в новой администрации в Вашингтоне тоже понимают необходимость урегулирования кризиса через признание его первопричин и через принятие действий, которые будут устранять эти первопричины... И одновременно мы также видим, как в Киеве эту линию американской администрации пытаются всячески саботировать", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому кризису.
Он напомнил, что в августе на Аляске состоялась встреча российского и американского лидеров, где четко проявилось понимание Вашингтоном необходимости устранения первопричин украинского кризиса. Это понимание, заметил Лавров, видно в инициативах, продвигаемых администрацией американского президента Дональда Трампа.
Переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске 15 августа. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В ЕС и США нарастает усталость от Украины, заявили в Раде
Заголовок открываемого материала