В Госдуме поддержали запрет выгула собак опасных пород детьми до 16 лет
В Госдуме поддержали запрет выгула собак опасных пород детьми до 16 лет
Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о запрете выгула собак потенциально опасных пород детьми до 16... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о запрете выгула собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, передает корреспондент РИА Новости. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Думы межфракционной группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной второго апреля. Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки. Законопроектом предлагается закрепить специальное требование к выгулу потенциально опасных пород собак, согласно которому выгул таких животных не допускается детьми до 16 лет без сопровождения законных представителей, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
