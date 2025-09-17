Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме поддержали запрет выгула собак опасных пород детьми до 16 лет - РИА Новости, 17.09.2025
10:19 17.09.2025
В Госдуме поддержали запрет выгула собак опасных пород детьми до 16 лет
В Госдуме поддержали запрет выгула собак опасных пород детьми до 16 лет - РИА Новости, 17.09.2025
В Госдуме поддержали запрет выгула собак опасных пород детьми до 16 лет
Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о запрете выгула собак потенциально опасных пород детьми до 16... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о запрете выгула собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, передает корреспондент РИА Новости. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Думы межфракционной группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной второго апреля. Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки. Законопроектом предлагается закрепить специальное требование к выгулу потенциально опасных пород собак, согласно которому выгул таких животных не допускается детьми до 16 лет без сопровождения законных представителей, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
общество, россия, нина останина, госдума рф
Общество, Россия, Нина Останина, Госдума РФ
В Госдуме поддержали запрет выгула собак опасных пород детьми до 16 лет

Комитет ГД одобрил проект о запрете выгула собак опасных пород детьми до 16 лет

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о запрете выгула собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, передает корреспондент РИА Новости.
Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Думы межфракционной группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной второго апреля. Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки.
Законопроектом предлагается закрепить специальное требование к выгулу потенциально опасных пород собак, согласно которому выгул таких животных не допускается детьми до 16 лет без сопровождения законных представителей, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
Юрист предупредил о штрафе за неправильный выгул собак
18 мая, 03:18
 
ОбществоРоссияНина ОстанинаГосдума РФ
 
 
