На шахте в Коми произошел прорыв воды
На шахте в Коми произошел прорыв воды - РИА Новости, 17.09.2025
На шахте в Коми произошел прорыв воды
Прорыв воды произошел на шахте "Комсомольская" в республике Коми, четверо работников поднялись на поверхность, в настоящее время ведутся поиски одного... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T13:59:00+03:00
2025-09-17T13:59:00+03:00
2025-09-17T13:59:00+03:00
происшествия
республика коми
воркутауголь
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Прорыв воды произошел на шахте "Комсомольская" в республике Коми, четверо работников поднялись на поверхность, в настоящее время ведутся поиски одного проходчика, сообщила компания "Воркутауголь". "17 сентября в 09:45 горному диспетчеру шахты поступила информация о том, что при выполнении работ по зачистке бункера просыпи в зумпфовой части скипового ствола произошел прорыв воды", - говорится в сообщении. Сообщается, что на месте происшествия находились пятеро работников, четверо из которых поднялись на поверхность. "На данный момент идут поиски проходчика участка подготовительных работ № 2 Сергея Ясиненко 1982 года рождения", - сообщает компания.
республика коми
происшествия, республика коми, воркутауголь
Происшествия, Республика Коми, Воркутауголь
На шахте в Коми произошел прорыв воды
На шахте «Комсомольская» в Коми произошел прорыв воды
