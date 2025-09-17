https://ria.ru/20250917/komi-2042469838.html

На шахте в Коми произошел прорыв воды

На шахте в Коми произошел прорыв воды - РИА Новости, 17.09.2025

На шахте в Коми произошел прорыв воды

Прорыв воды произошел на шахте "Комсомольская" в республике Коми, четверо работников поднялись на поверхность, в настоящее время ведутся поиски одного... РИА Новости, 17.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Прорыв воды произошел на шахте "Комсомольская" в республике Коми, четверо работников поднялись на поверхность, в настоящее время ведутся поиски одного проходчика, сообщила компания "Воркутауголь". "17 сентября в 09:45 горному диспетчеру шахты поступила информация о том, что при выполнении работ по зачистке бункера просыпи в зумпфовой части скипового ствола произошел прорыв воды", - говорится в сообщении. Сообщается, что на месте происшествия находились пятеро работников, четверо из которых поднялись на поверхность. "На данный момент идут поиски проходчика участка подготовительных работ № 2 Сергея Ясиненко 1982 года рождения", - сообщает компания.

