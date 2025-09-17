https://ria.ru/20250917/kolomna-2042413180.html

В Подмосковье столкнулись четыре автомобиля

В Подмосковье столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 17.09.2025

В Подмосковье столкнулись четыре автомобиля

Четыре автомобиля столкнулись в подмосковной Коломне, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в подмосковной Коломне, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня примерно в 8.00 возле одного из домов, расположенных на улице Красногвардейской, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись четыре легковых автомашины", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

