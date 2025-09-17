Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 17.09.2025
11:03 17.09.2025
В Подмосковье столкнулись четыре автомобиля
происшествия
коломна
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в подмосковной Коломне, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня примерно в 8.00 возле одного из домов, расположенных на улице Красногвардейской, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись четыре легковых автомашины", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
коломна
московская область (подмосковье)
происшествия, коломна, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)
Происшествия, Коломна, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье)
На месте ДТП в Коломне
На месте ДТП в Коломне - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : ГУ МВД России по Московской области/ВКОнтакте
На месте ДТП в Коломне
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в подмосковной Коломне, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"Сегодня примерно в 8.00 возле одного из домов, расположенных на улице Красногвардейской, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись четыре легковых автомашины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП пострадавших нет.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
